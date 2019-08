El desorbitado precio que ha alcanzado la subasta del collar de Kiko Rivera

Actualizado 16/08/2019 a las 21:17

El hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, está de enhorabuena. A través de una página web de subastas, ha ofrecido a sus fans una joya personalizada que ha alcanzado un precio inaudito. Durante seis días, todo aquel que deseara el preciado objeto, podía ofrecer una cantidad de dinero. Sin embargo, nadie podía imaginar el impresionante interés que ha generado el codiciado colgante.

En concreto, el collar, realizado en «oro rojo, playa y circonita», según rezaba en la web, había sido entregado por una joyería al artista, que deseaba que fuera otra persona quien lo pudiera poseer, no sin antes intentar ganar por el intercambio. En lugar de realizar un sorteo, como hacen otros artistas y famosos, ha preferido el método de subasta para hacerse con una cantidad de dinero tal que va a poder disfrutar de unas impresionantes vacaciones.

A través de un vídeo para las redes sociales, Kiko Rivera anunció que, en caso de que la subasta ascendiera de las cinco cifras —es decir, más de 10.000 euros—, acudiría personalmente a entregar el objeto al afortunado comprador y, de paso, se harían una foto y compartiría unos momentos junto al ganador.

No obstante, teniendo en cuenta el precio al que ha ascendido el collar de Kiko Rivera, el Dj tendrá casi que invitar a cenar al comprador. Finalmente, no solo ha superado los 10.000 euros, sino que ha logrado ser vendida por 130.100 euros.

De momento, el Dj no ha manifestado a través de las redes sociales ni el nombre del afortunado ni ninguna foto con el comprador, por lo que su identidad de momento no se conoce. De igual forma, han sido muchas las personas que se han manifestado en contra de la actitud que ha mostrado Rivera al subastar el collar. Uno de los más críticos fue Kiko Hernández, que en «Sálvame» acusó al Dj de no utilizar el dinero para donarlo a fines benéficos.