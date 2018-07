Caprichos y crisis de pareja: Así ha vivido «la Rebe» los últimos momentos de su embarazo

Actualizado 13/07/2018 a las 23:54

Este viernes se emitió en Cuatro el último episodio de «El embarazo de la Rebe», el spin off de los «Gipsy Kings» sobre el embarazo de una de las hijas de la familia Jiménez. En la traca final del programa la Rebe por fin dará a luz a su retoño, un acontecimiento que esperan con expectación todos los miembros de su extensa familia. Los padres de la criatura saben que será un hombre, aunque ni tienen tan claro qué nombre ponerle al retoño. Tras muchas ideas y venidas, la pareja no fue muy original: decidieron llamarle José, como su padre.

Ya unos meses antes de dar a luz Rebe y José, los padres del niño se pusieron a buscar un piso para irse a vivir juntos. Aunque en un primer momento no se trataba de las casa de sus sueños ni mucho menos, al final acabaron por cogerle cariño a su nido y están felices en su nuevo hogar. El abuelo Daniel, padre de la madre, se plantó en la casa de los futuros papás para pintar de azul el cuarto de su nieto. No era la primera vez que aparecía por allí con la brocha, pues unas semanas antes habían pintado la habitación de rosa porque Marisol, su esposa, dijo haber predecido que la criatura sería una niña. La adivinanza no pudo resultar más errada, y el que la pagó más caro fue Dani, que tuvo que trabajar por partida doble.

No fue la única reforma que hubo en la casa pues la Rebe, amparándose en sus caprichos de embarazada, quiso renovar todo el mobiliario y pidió muebles nuevos para arreglar su piso. La embarazada movilizó a su familia al completo para que se plantase en su casa y la ayudase a montar y colocar todos los muebles a su gusto.

Al mismo tiempo, Rebe y José afrontan una nueva crisis de pareja cuando quedan pocas semanas para que su bebé venga a la vida. Y es que a él no se le ve muy emocionado con la perspectiva de ser padre. La Rebe forzó a su pareja a acompañarla a un curso de preparto en el que una matrona le enseñaría a minimizar los dolores del parto. Cuando apenas llevaban cinco minutos de clase, José interrumpió a la profesora para preguntarle si no había «máquinas de cerveza afuera, porque yo me marcho. No soy yo el que va a parir».

Como es lógico, a la Rebe no le hizo mucha gracia e intentó retener, sin éxito, a su pareja. De ese modo, la futura madre se quedó a solas con sus primas en la clase, y la profesora les empezó a hablar de relajar el perineo. «Perdona», le interrumpió la Rebe entre risas, «pero, ¿el perineo no es eso que está en el mapa? Es que yo nunca lo había oído». La profesora no daba crédito a lo que estaba oyendo, y tuvo que explicar que «lo que sale en el mapa son los Pirineos, yo estoy hablando del perineo, que son los músculos que rodean al ano».

«Se me hace muy difícil esto del embarazo», le confesó luego la Rebe a sus primas, «pero no por mi, sino por José. No estamos de acuerdo en nada, a él le disgusta la cuna, le disgusta todo...Estoy agobiaba, además, ¿y si no sé cuidarlo?, ¿qué voy a hacer? No sé si estoy preparada».Sus primas animaron a la gestante, llena de dudas y abrumada por la gran responsabilidad que se le echaba encima.

Cuando la Rebe fue ingresada en el hospital para dar a luz la familia al completo estuvo al borde de un ataque de nervios. Toda la corte de gitanos se plantó a las puertas de la habitación de la mamá, con el padre a la cabeza, para dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia. En medio de una enorme emoción, y con una gran preocupación también para que todo saliese bien, la familia esperó y esperó hasta tener noticias del parto. Finalmente, todo salió a pedir de boca y pudieron celebrar la llegada de un nuevo Jiménez.