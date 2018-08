Descubren dos sketches inéditos de los Monty Python

Actualizado 01/08/2018 a las 12:12

Para los admiradores de Monty Python, tenemos una buena noticia. Hace ya 35 años que se estrenó su última película. Sin embargo, gracias al archivo privado de Michael Palin –recopilado desde 1965 a 1987– son muchos los contenidos inéditos que saldrán a la luz.

Dentro de las cajas depositadas en la British Library, y a las que ha tenido acceso «The Times», hay un sinfín de ideas para el guion que no se llegaron a utilizar, incluidos dos sketches escritos para «Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores». Uno es sobre una librería de Wild West y el otro cuenta con un «Amorous Pink Knight» (un caballero amoroso).

Es difícil imaginar cómo una película sobre el Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda –que fue rodada en el oeste de Escocia– podría incluir una escena ambientada en un salón del Salvaje Oeste. Esta incongruencia solo es una prueba de la poca idea que tenía el grupo cómico de cómo sería su primera película cuando empezaron a escribirla en 1973.

Los sketches, que contienen las típicas tonterías que caracterizaban a los Monty Python, se están preparando para que estén a disposición del público junto al contenido de más de 50 cuadernos llenos de borradores e ideas. Hay notas de reuniones garabateadas que muestran cómo evolucionaron las películas «Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores» y «La vida de Brian», desde los primeros bocetos a cómo fueron finalmente. Entre ese contenido hay contenido que fue eliminado por posibles controversias entonces, y que podría escandalizar a más de uno hoy también.

A disposición pública

El archivo descubre que «Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores» iba a tener un final más convencional, pero los cómicos se dieron cuenta de que sería más divertido y más barato terminarlo como finalmente lo hace. Palin, de 75 años, que ha dado permiso para que los bocetos de Terry Jones y él mismo se reproduzcan, admitió que el equipo siempre escribió mucho más de lo necesario.

«Produjimos muchísimo material cuando estábamos creando. (...) Para mí hay mucho material en esas cajas que aún no me he visto a mí mismo [desde que fue escrito]», dijo. Normalmente, el cómico con Jones mientras John Cleese colaboraba con Graham Chapman. Por su parte, Eric Idle y Terry Gilliam generalmente trabajaban solos.

El año pasado, Palin entregó su archivo personal a la British Library, que está catalogando los documentos que cubren su vida y obra de 1965 a 1987 antes de ponerlos a disposición de los usuarios de la biblioteca. Pero, tranquilos, que no habrá que esperar mucho. Los fanáticos podremos ver una pequeña selección desde el 7 de agosto.