Al descubierto las supuestas mentiras de Frank Cuesta: «Sus vídeos son una estafa»

Actualizado 27/02/2019 a las 10:09

Parece que Frank Cuesta se ha abonado a la polémica y ya es difícil leer una noticia sobre el herpetólogo en la que no se le relacione con algún asunto controvertido. Ahora, el rostro más conocido de DMAX se sitúa en el ojo del huracán a cuenta de su presunto engaño de a los espectadores de «Wild Frank», donde el presentador se enfrenta en cada entrega a situaciones de riesgo, algunas de las cuales han estado a punto de costarle la vida.

En Mediaset se han propuesto esta semana desmontar la presunta estafa de Frank Cuesta y, tanto «Todo es mentira» como «Cuatro al día» han analizado varias de las escenas protagonizadas por el herpetólogo en su programa concluyendo que lo emitido dista bastante de la realidad. «Todo es mentira», en concreto, contó con el adiestrador Nacho Sierra, que analizó una escena en la que Frank Cuesta está a punto de morir asfixiado por una serpiente. El profesional, tras ver las imágenes, fue claro: «Una pitón, para poderte comer en el caso de que seas una presa suya, primero te tiene que morder y después te sujeta y te asfixia. Pero claro, eso no te lo hace una pitón de tres metros». Los expertos van más allá y afirman, también, que la picadura de la víbora Russell que muestra Frank de la Jungla en uno de sus vídeos podría solo ser maquillaje.

La picadora de una víbora a Cuesta podría ser solo maquillaje

Los análisis del programa de Risto llegaron a «Cuatro al día», programa que conduce Carme Chaparro en Cuatro, donde también se ahondó sobre las supuestas mentiras de Cuesta. «Se está cuestionando que tus accidentes con animales sean reales», preguntó al presentador Carme Chaparro. «Lo único que te puedo decir es que lo que yo he vivido, lo he vivido, otra gente no lo ha vivido», contestó Cuesta. El herpetólogo, además, animó a ambos programas a mostrar pruebas de su presunto engaño. Resulta curioso, no obstante, que pese a estas acusaciones Frank Cuesta no vaya a tomar ninguna medida legal al respecto: «Que cada uno escriba lo que quiera», concluyó.

No ha sido Mediaset el primer medio que se atreve a desmentir las supuestas mentiras de Frank Cuesta en «Wild Frank». El herpetólogo ha sido esta semana objeto de un completo análisis en un reportaje de «El Confidencial» en el que varios expertos aseguran algunos de los sucesos de los que ha sido protagonista no son más que un engaño fruto del espectáculo. «Cuando tú quieres rodar un documental, lo que haces es llevarte a los animales a un entorno natural y grabarlos, nadie se va a la jungla a esperar a ver si aparece una serpiente», aseguró al citado medio Fernando Peralta, responsable de Faunia y Acción, proveedora de animales para cine y televisión en España.