Al descubierto el punto débil de «Los lobos» de «¡Boom!»

Actualizado 07/02/2019 a las 12:13

No hay duda de que «Los lobos» de «¡Boom!» se han ganado a pulso su permanencia en el concurso de Antena 3. El grupo formado por Valentín, Erundino, Manu y Alberto supera cada tarde a sus rivales dando sobradas muestras de su talento y conocimiento sobre distintas materias, gracias a los cuales optan a un bote que ya supera los tres millones y medio de euros.

«Los lobos» poseen extensos conocimentos sobre arte, la geografía, la naturaleza, las matemáticas, el cine... parece que no hay materia que se les resista. Sin embargo, hay algo que el aventajado grupo no termina de dominar: el mundo «Pokémon». La serie japonesa creada en 1996 por Satoshi Tajiri, Junichi Masuda y Ken Sugimori y que narra las aventuras de Ash Ketchum, un joven entrenador Pokémon, cuenta con una legión de seguidores no solo del anime, sino también de los videojuegos desarrollados por Nintendo y de Pokémon GO, la versión de realidad aumentada para dispositivos iOS y Android.

Los pokémon son unas criaturas basadas en animales reales o mitológicos y que se clasifican en varios tipos: fuego, agua, hierba, eléctrico, hielo, tierra, veneno, dragón, fantasma, roca, psíquico... Sus nombres, además, son de lo más variado y, al más conocido de todos, Pikachu, se unen otros como Wartortle, Squirtle, Charizard, Charmeleon, Charmander, Venusaur, Ivysaur...

«Los lobos» no parecen ser grandes conocedores del anime y en las últimas semanas han sido dos las preguntas que el grupo ha fallado sobre la popular franquicia. El primer error fue sobre la piedra trueno, el objeto evolutivo que permite evolucionar los pokémon Eevee, Pikachu y Eelektrik. El fallo de «Los lobos» no pareció, sin embargo, animar al clan a estudiar un poco más sobre un tema que muchos niños —y no menos adultos— dominan hoy a la perfección y, en consecuencia, los concursantes pagaron su error de nuevo en la tarde de ayer, cuando una de las pruebas consistía en identificar nombres de pokémon entre un grupo de palabras variado. Aquí puedes ver el vídeo: