Actualizado 05/06/2019 a las 11:51

Este martes «First Dates», el espacio de citas presentado por Carlos Sobera en Cuatro, emitió su programa número 911 acogiendo a otra docena de solteros ansiosos por encontrar el amor. Uno de los primeros en afrontar su cita fue Cacao, un gaditano de 25 años que no solo no trabaja, tampoco quiere. «Trabajar es de humanos. ¿Para qué lo voy a hacer?», le dijo a su cita.

Cacao aseguró en su presentación que «soy un bicho raro porque me considera la gente que soy diferente», y sorprendió a Matías y a Carlos Sobera con una contundente declaración: «Me siento evolucionado porque creo en la evolución del ser humano. Me siento un ser celestial, como un semidiós atrapado en el cuerpo de un ser humano. Soy un profeta», dijo aún en la barra del restaurante.

Sobera, inquietado por la imagen que tenía el comensal de si mismo, quiso saber cómo habían ido sus relaciones anteriores. «Siempre me han dejado porque ellas quieren un mundo diferente al mío. Les gusta el reggaetón y fumar, y el reggaetón no es la perfección», contó el gaditano.

Cacao quería una chica «con mucho pecho y muslos grandes, que no le guste la fiesta y sí el cine». Fue entonces cuando llegó Esperanza, una malagueña de 21 años. La joven intentó conocerle, pero no consiguió «pillarlo». «Ni siquiera me he enterado bien de como se llama», confesó. Y estamos seguros de que tampoco le quedó claro cual era su edad: «Soy más viejo de lo que aparento. Llevo muchos siglos detrás y he vivido muchas vidas».

Durante la cena, tuvieron muchos temas de conversación, entre ellos la religión. «Creo en el profeta Paco, que soy yo, y a Paco no le importa si crees en otro dios», dijo. La malagueña no supo como reaccionar. Ante su cara de sorpresa, Cacao reconoció que nadie le entiende y «todavía no he encontrado a nadie que lo haga». Sus explicaciones hicieron que Esperanza pensara que formaba parte de «una secta muy rara».

En la decisión final de «First Dates», vimos como Cacao sí que quiso volver a ver a Esperanza, pero la malagueña prefirió seguir acordándose de su ex. «Eres muy simpático, me has hecho reír mucho. Pero me has dejado hecha un cacao», le reconoció. «Cacao Paco Alfredo. Nos vemos», añadió en tono jocoso.