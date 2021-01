El Desafío Bustamante apela al espíritu de «Operación Triunfo» para salir del hoyo en «El Desafío» El cántabro, que se picó con Santiago Segura y que es antepenúltimo en la clasificación general, promete trabajar para remontar en el concurso

En su segunda gala, «El Desafío» siguió ofreciendo un entretenimiento para toda la familia, con sus retos tipo el «El Hormiguero» de rebajas (no tan elaborados, más sencillos que los del programa de Motos). Pero le faltó una prueba de impacto como aquella de la semana pasada en la que Ana Peleteiro llevó al extremo el corazón de Tamara Falcó. Tampoco la visita sorpresa consiguió levantar la noche: Marina Castaño tuvo que hacer girar platos ataviada con vestimenta china, pero el asunto no tuvo la misma gracia que ver a Pablo Motos cantando el «Nessun Dorma», como ocurrió la pasada semana.

Participaron solo siete de los ochos aspirantes: la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, el actor Jorge Sanz, la actriz Kira Miró, el cantante David Bustamante, la deportista Gemma Mengual, la atleta Ana Peleteiro y el actor Pablo Puyol. El chef Jorge Brazález, confinado, solo apareció al principio del programa, y por videoconferencia.

La «gacela» Ana Peleteiro

Abrió la noche el duelo «Escapada de vértigo», que enfrentó al actor y bailarín Pablo Puyol (45 años) con la atleta Ana Peleteiro (25). Consistió en subirse a cinco metros de altura e ir saltando de plataforma en plataforma (con riesgo controlado, o sea, con arnés). Este reto muy Mario Bros presentaba una dificultad añadida para el malagueño: tiene vértigo. Importante handicap, que se unía al principal: enfrentarse a una campeona, a una «gacela» (Santiago Segura dixit).

Puyol completó el circuito. Peleteiro también lo hizo, pero en mucho menos (01: 38 por 02:14). La gallega apunta alto en este concurso, aunque debido al criterio de Tamara Falcó el andaluz sumó más puntos que ella. La ganadora de «MasterChef Celebrity» dio un «7» porque entendió como una prueba de superación el haber completado la prueba pese al vértigo. La cara de Peleteiro fue la misma que si le hubiesen robado un oro en sus narices.

Kira Miró: reina de la apnea

La prueba de la resistencia bajo el agua es la única que tendrán que sufrir todos los aspirantes. David Bustamante fue, la pasada semana, el primero que pasó el mal trago bajo el agua. El cantante resistió un minuto y medio, lo que le enfadó mucho, «por blando».

La actriz Kira Miró fue mucho más allá. Paró el cronómetro a los 2 minutos y 33 segundos. «Buah, chaval», exclamó asombrado Bustamante. A ella le temblaba la mano al salir del agua. No solo eso: «Los latidos del corazón iban a mil», explicó.

En broma, el jurado Santiago Segura aludió a la «patética capacidad pulmonar de Bustamante, que además es cantante«. Al cántabro le sentó mal el comentario. Contestó con tono bronco, diciendo que el jurado tendría que hacer también las pruebas para »empatizar« con los aspirantes.

Ágatha Ruiz de la Prada: prueba «chorra»

«Odio el deporte», sentenció Ágatha Ruiz de la Prada, que se pregunta todo el rato qué hace entre gente más joven y deportista. La diseñadora se enfrentó a un reto de equilibrio: se trataba de colocar una especie de ladrillos gigantes e ir escalando por ellos. En teoría, le iban quitando poco a poco los de la base a medida que ascendía; eso sí se hizo, pero por el otro lado un hombre sujetaba aquel castillo en el aire para evitar que se cayese. Fue por ello que no resultó aquello muy dificultoso.

«Me ha parecido una prueba chorra», sentenció Santiago Segura, al que le asistía la razón. «No creo que estén siendo justos contigo. Aquello se bamboleaba», defendió Tamara Falcó, la otra marquesa del programa, en relación a la estructura sobre la que escaló la diseñadora. Sí, se bamboleaba, pero no mucho, puesto que había alguien apuntalando con sus manos el pequeño tetris.

Jorge Sanz: sobre ruedas

«Cualquier cosa que tenga motor me priva», había anunciado Jorge Sanz. Dicho y hecho.

Su reto de anoche consistió en encender dos mecheros con las ruedas de un toro hidráulico sin romper unos huevos sobre los que se encontraban los encendedores. Antes tenía que sortear un circuito en el que se desplegaban varios obstáculos. El actor confesó que empezó a conducir «bastante antes de los 18», así que práctica al volante tiene.

«Es la prueba más difícil de la noche», aseguró Juan del Val, uno de los tres miembros del jurado, antes del inicio del reto. Sanz lo superó. Le faltó echarse un pitillo para celebrarlo. Contó que fumó por primera vez con 7 años. En una película.

Bustamante y Mengual, acierto a tres bandas

La noche se cerró con una prueba de billar con David Bustamante y Gemma Mengual.

La deportista nunca había cogido un taco de billar. El cantante creció con uno en casa. Disponían de tres oportunidades para lograr una carambola a tres bandas y empujar una bola roja a la tronera por medio de la blanca que impulsaban. En medio, 96 botellines de agua. A la primera lo consiguió Mengual. También Bustamante. A base de entrenamiento, hicieron fácil lo difícil.

Pero esto solo fue la primera parte del desafío. El segundo era más complicado (vean el vídeo de abajo). Y no lo lograron.

Bustamante fue puntuado con un 6, mientras Mengual sumó tres más. Nadie recibió menos apoyo del jurado del cántabro, que pidió turno de palabra. Parecía que iba a arremeter de nuevo contra los jueces, pero fue para desarrollar el discurso de la humildad que tan bien le fue en aquella primera edición de «Operación Triunfo» (en marzo se cumplirán 19 años de aquella recordada final en la que acabó tercero) Explicó que en su vida todo lo ha logrado a base de trabajo y superación, y que esos serían las últimas puntuaciones bajas que recibiría. Todos, jurado incluido, le aplaudieron.

Kira Miró afianza el liderato

Kira Miró fue de nuevo la ganadora de la gala. El jurado la distinguió con 26 puntos, por los 23 de Jorge Sanz y los 21 de Pablo Puyol, que completaron el podio. Los siguieron Ágatha Ruiz de la Prada (16), Ana Peleteiro (15), Gemma Mengual (9) y David Bustamante (6).

Lógicamente, la actriz encabeza la clasificación general. Suma 53 puntos, por los 37 de Ana Peleteiro y los 34 de Pablo Puyol. La colista es Gemma Mengual (con 14 puntos, los mismos que Brazález, que lleva una prueba menos), y Bustamante es antepenúltimo con 21. Desde ahí empezará la prometida remontada.