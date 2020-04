El deportivo reto con el que Rosalía se entretiene durante su confinamiento en Miami

Actualizado 01/04/2020 a las 23:39

Con flequillo compareció vía Skype en «El Hormiguero» la Rosalía. «Me ha dado por la tijera y me he cortado el pelo», confesó la artista catalana. Su hermana Pili, a la que avanzó sus intenciones, intentó evitar el cambio de «look» en conversación desde Barcelona. Pero no lo logró. Fue colgar y cortar. Es lo que tiene estar viviendo «una situación límite».

«Para mí esto es cortísimo», dijo tocándose su pelo. Por cierto, también tiene cortas las uñas, que mostró a cámara desde su «confitamiento», como dice El Monaguillo, en Miami.

Rosalía, que visitó «El Hormiguero» en su día para presentar «El Mal Querer», volverá en el futuro al plató. Y lo hará con una misión. «A ver si pasa todo esto y... me cortas el pelo», se metió en un charco el presentador. «¿Lo hacemos?», preguntó, ya lanzado, a la cantante. «Sí», respondió desde Miami. Así que si hace unos días fue Kiko Matamoros el que cortó el pelo en directo a Jorge Javier Vázquez, en el futuro Rosalía hará lo propio con Pablo Motos.

¿Cómo es su día a día ahora que ha tenido que parar? Por la mañana hace «ejercicios de canto». A mediodía se pone con los fogones: «Estoy aprendiendo a cocinar», apuntó. Y, de vez en cuando, para relajarse, se pone «a hacer toques de fútbol». Es previsora, pues seguro que algún día acaba haciendo el saque de honor en el Camp Nou. «Mi récord son ocho», reveló Motos. «Yo no he llegado ni a los cuatro», replicó Rosalía. Los golpeos los da con una pelota, no con papel de váter, como en el reto viral: «Está muy demandado, y yo no la usaría para hacer toques», dijo, seria, la artista española más internacional.

Rosalía está recluida en casa de su mánager en Miami, que es donde se encontraba de promoción ya desde los premios Grammy cuando le sorprendió la crisis sanitaria: «Me ha cogido aquí la cuarentena, con la familia lejos». «Hay una habitación pequeña para hacer música», apuntó la catalana, quien detalló también su método de composición (si les interesa, pulsen el «Play» justo aquí abajo).

En esa pequeña habitación acabó «Dolerme», que es lo último que ha publicado. La había empezado a componer hace unos meses, y tenía otros temas adelantados, pero los aparcó y decidió acabar durante la cuarentena el que había iniciado tiempo atrás. «La terminé lo antes que pude y la saqué».

Una canción para la cuarentena

Desde el plató de «El Hormiguero» le pidieron que recomendase una canción para bailar durante el confinamiento. No eligió una suya, quizá porque una vez que las publica prefiere alejarse un tanto de ellas. «No puedo escuchar mi música». ¿Por qué? »Porque siempre estaría reabriendo los proyectos y las canciones». Así de perfeccionista es.

Así que su recomendación fue «Safaera», de Bad Bunny. «Esa canción te hace moverte». Palabra de Rosalía.