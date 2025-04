Melody se sincera sobre el momento más duro de su carrera

«Cuando una hace las cosas bien en el camino, las cosas llegan», reflexionaba la invitada de ‘Sábado Deluxe’ de este sábado 19 de febrero en el vídeo promocional de la entrevista. Bien lo sabe ella. A sus 31 años, Melodía Ruiz Gutiérrez, Melody , lleva tres cuartas partes de su vida triunfando.

Inevitablemente, para mucha gente la sevillana continúa ligada 20 años después al hitazo musical que la lanzó a la fama. Pero aprovechando su presencia en el plató del programa de Telecinco , ha reivindicado su prolífica y brillante trayectoria como cantante, compositora, actriz, presentadora, modelo y productora, reiterando que le queda «mucha carrera por delante cantando, bailando y haciendo disfrutar a la gente».

Conversando con Jorge Javier Vázquez y los colaboradores ha reiterado haber luchado desde muy pequeña, «además de tener la suerte de contar con una familia que me ha apoyado», narrando que nunca se vacunó de éxito y queriendo darle poca trascendencia al fenómeno musical en el que se convirtió nada más lanzar su primer disco en 2001, ‘De pata negra’ . «En realidad, cuando uno empieza y tiene tanto éxito, no se para a pensarlo. Y tampoco he tenido un entorno que me haya alimentado el ego ¿Tenía éxito? Pues a cantar mejor, a prepararse más, a trabajar», ha aclarado Melody .

Agradecida a ‘los gorilas ’

Además, ha desmentido que rechace la canción que la catapultó a la fama. «No le he cogido manía ‘El baile del gorila ’. Jamás. Y la sigo cantando en los conciertos junto con ‘De pata negra’. Sería una torpeza por mi parte renegar de una canción que me ha traído tantas satisfacciones».

Eso sí, a pesar de su temprano salto a la fama, nadie le ha regalado nada hasta alcanzar el estatus de artista consolidada; su experiencia a lo largo de estos años, de hecho, la describe como de «currar mucho». Y la transición de niña a mujer, profesionalmente hablando, una gincana de obstáculos que ha tenido que ir esquivando.

Nunca ha pensado en rendirse, pero sí que ha identificado qué momento de ese trayecto le ha resultado duro de más.

«Tener que autofinanciarte tú todo, pagarte los videoclips, la producción, que hagas una canción y sea complicada meterla en las radio», ha reivindicado. «A veces uno está luchando, luchando y luchando, y por muy bueno que seas, las pilas alcalinas se agotan. Hay que seguir hacia adelante...pero no es fácil para nada».