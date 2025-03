David, el «cerebrito» de los concursos, eliminado de «Pasapalabra»

Despúes de ver otra bomba final de «Los Dispersos» llegó el turno de «Pasapalabra» . La semana comenzó con una intensa Silla Azul. En ella estaba David Díaz, quien acumulaba once programas y 2.400 euros y estrenaba nuevo look . «Espero no hacer un Sansón», bromeó. Pero sí lo hizo. Tropezó dos veces seguidas y tuvo que despedirse de Roberto Leal. Antes de irse, David quiso dedicar unas palabras al público del programa. «Ha sido un placer estar en 'Pasapalabra', aunque haya sido en estas circunstancias tan especiales. Animo a todo el mundo a venir», dijo a cámara. Aseguró haberse divertido, especialmente con los Javis, y estar contento por ese pellizco que se lleva a casa.

Estas palabras ha querido dedicar @David45288789 a todos. 💙 ¡Un verdadero placer haberte tenido con nosotros todos estos días! https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra22 pic.twitter.com/cZPaMmnx2y — Pasapalabra (@PasapalabraA3) June 15, 2020

El concursante se ganó el aprecio del público rápidamente por aparecer a la vez en dos de los principales programas de la parrilla televisiva: «Saber y ganar», en La 2, y «Pasapalabra» en Antena 3 . Cuando se suspendieron las grabaciones del espacio que presenta Jordi Hurtado , estaba a punto de llegar a su programa número cien, el límite para permanecer en el concurso. Antes se había convertido en «Magnífico» en un tiempo récord, ya que en solo siete programas rebasó los 7.000 euros en su marcador. Al mismo tiempo, el madrileño intentaba desde el pasado 1 de junio completar el Rosco de «Pasapalabra» al lado de Roberto Leal. David Díaz , de 36 años, es licenciado en Derecho y trabaja como técnico de Hacienda en Barcelona.

El juego continúa

Ángeles Espinosa se sentó en el que parecía a ser el sitio de David, junto a Ágatha Ruíz de la Padra y Boris Izaguirre. Nacho, con 21 programas y 17.400 euros , estuvo acompañado por Carmen Lomana y Carlos Latre. Pero el veterano no quiso empezar el programa sin dedicarle unas palabras a su antiguo compañero. «Ha sido un placer competir con él. Sabe que le admiro», dijo. La competición continuaba y el bote acumulaba ya 220.000 euros.

La tarde siguió, como es habitual, con Una de cuatro . A Carmen Lomana le costó entender la dinámica de la prueba y perdió unos segundos importantes. Sus compañeros intentaron remontar la jugada, pero no lo consiguieron. El equipo rojo sumó 14 segundos al marcador. «Entrando en calor. Poquito a poco», dijo Leal. El equipo azul también tuvo un tropiezo al inicio con Ágatha Ruiz de la Prada. «Además soy disléxica», comentó la diseñadora. «Yo también», apuntó Izaguirre. Ambos, junto a Ángeles se hicieron con 16 segundos.

Con la Pista Musical llegó el duelo entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada. La primera pista no les bastó para adivinar la canción que «Pasapalabra» les había puesto, pero sí para que la diseñadora volviera a demostrar que estaba un poco perdida en la dinámica del programa. «¿Podéis volver a ponerla?», preguntó. «No, no se puede volver a poner», respondió Leal. Finalmente, fue Lomana quien averiguó que se trataba de Libre, de Nino Bravo. Nacho se enfrentó a otra concursante que asegura no tener cultura musical. El veterano acertó La mordidita, de Ricky Martin. Carlos Latre y Boris Izaguirre se enfrentaron por el Mambo numer 5, pero los puntos se los llevó el equipo naranja, quienes sumaron en total 14 segundos a su marcador.

Al equipo azul se le dio mejor la Sopa de letras . Utilizando la técnica de pedir turno, acumularon 15 segundos. «Esto se nos ha dado mejor», comentó Boris. Al equipo naranja, o mejor dicho a Nacho, este reto también le fue mejor. El marcador quedaba así: 48 segundos para el equipo naranja, 31 para el azul. Ángeles y sus acompañantes comenzaron con Dónde están por eso de acumular menos segundos que su rival. Pese a la oportunidad, no consiguieron descubrir donde estaban ninguna de las palabras del panel. «¡Qué desastre!», gritó Boris al terminar la prueba.

Un Rosco atípico

Nacho se enfrentaba a su rosco número 21 con 58 segundos extra. Esta vez quiso comenzar su prueba mandando un saludo a su familia . «Para preparar el programa, se necesita mucho tiempo y también que te animen mucho y ellos lo han hecho», apuntó. Comenzó con buen ritmo, seis aciertos de entrada. Consiguió acertar sin demasiado esfuerzo todas las letras del Rosco menos cinco. Pese a terminar su turno con un error, se proclamó campeón del programa de este lunes. Ángeles no tuvo tanto acierto. Su valentía le hizo cosechar hasta cuatro errores en su primer Rosco. El martes tendrá que enfrentarse a la Silla Azul.