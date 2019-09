David Bisbal se convierte en profesor por un día

Actualizado 19/09/2019 a las 13:31

Para promocionar el estreno de «La Voz Kids», David Bisbal, coach del programa, asumió un particular reto: convertirse por un día en profesor de música para dar una sorpresa a un grupo de niños de un colegio de Madrid.

Cuando llegó al centro, el almeriense se presntó como Don David Bisbal, sustituto del profesor Juan. Los niños, boquiabiertos, no se creían que tuvieran al cantante en su clase. «A mí me gustó mucho, porque cuando entró me sonaba, pero no sabía si era el de verdad», afirmó uno de los pequeños.

El profesor David Bisbal pasó un buen rato con los chiquillos, firmó autógrafos e impartió la correspondiente clase de música. Además, Bisbal pidió a los jóvenes que nunca perdieran la ilusión y que mantuvieran siempre el espíritu de ser niños

Bisbal comparte silla de juez en «La Voz Kids» con Melendi, Vanessa Martín y Rosario. Eva González sigue siendo la maestra de ceremonias, en este caso acompañada por Juanra Bonet, encargado de acompañar a los chicos a plató y vivir con ellos los últimos momentos antes de su actuación. El estrenod el pasado lunes alcanzaó más de 2,3 millones de espectadores, un 17,3% de cuota de pantalla. Los suscriptores de la plataforma Atresplayer Premium (disponible también fuera de España) ya pueden disfrutar del talent show en exclusiva y sin publicidad