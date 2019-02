El dardo de Cárdenas a TVE tras la cancelación de «Lo siguiente»

Actualizado 15/02/2019 a las 09:44

La decisión de Televisión Española de cancelar «Lo siguiente», el programa que relevó a «Hora Punta» en su acces prime time, ha sido la excusa perfecta para que Javier Cárdenas, anterior rostro de esa franja en la cadena pública, vuelva a arremeter contra el equipo de Rosa María Mateo que decidió eliminar el polémico espacio de su parrilla.

El presentador ha utilizado su perfil en Twitter para recordar lo ocurrido con su programa y mandar ánimos al equipo de «Lo siguiente», encabezado por Raquel Sánchez Silva: «Mucho ánimo a todo el equipo de 'Lo Siguiente' en este momento tan complicado. Por suerte, Raquel Sánchez Silva tiene otros programas como 'Maestros de la costura y seguirá trabajando».

No ha sido, sin embargo, su única referencia a la supresión del programa por parte de Televisión Española, sino que Cárdenas ha aprovechado la ocasión para arremeter contra la cadena. «No podemos dejar de pensar en ese equipo, como le pasó en su momento al nuestro, de Hora Punta, que TVE dejó en la calle en pleno mes de agosto, sin avisar y cuando ya habían rechazado otros proyectos. Abrazos y fuerza».

No es la primera vez que Javier Cárdenas lanza un dardo a Rosa María Mateo. El comunicador ya aprovechó su programa radiofónico en Europa FM para criticar la gestión de la periodista y su «falta de sensibilidad» a la hora de finiquitar su programa en TVE. «Yo ofrecí a TVE apartarme del proyecto y del programa a cambio de que siguieran dando trabajo a esas 80 personas porque me parecía indingo que se quedaran en la calle. 80 personas que cuentan con ese sueldo para poder vivir. Me parece indigno que Rosa María Mateo tenga tan poca sensiblidad y sobre todo el PSOE, que deja sin trabajo a mucha gente que contaba con ese sueldo para poder vivir», afirmó entonces.