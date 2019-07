Daniel Radcliffe rompe a llorar en la televisión británica

Actualizado 18/07/2019 a las 12:49

Daniel Radcliffe, el actor que dio vida a Harry Potter, se echó a llorar en la televisión británica después de leer la carta de suicidio de su bisabuelo, quién posiblemente pudo escribirla después de sufrir un ataque antisemita de manos de la policía británica.

Sucedió en el rodaje del programa de televisión «Who Do You Think You Are?» (¿Quién te crees que eres?), un programa de la primera cadena de la BBC en el que los famosos hablan de su historia familiar.

El tabloide «The Sun», informó de esta noticia pero está previsto que este episodio sobre la familia de Radcliffe sea televisado el próximo 22 de julio.

Desgarradora historia

El bisabuelo de Daniel, Samuel Gershon, era dueño de una joyería en el barrio londinense de Hatton Garden y se arruinó a causa de un robo ocurrido en 1936. La policía acusó al empresario judío de fingir el atraco para reclamar el dinero de la aseguradora. Esta desagradable acusación pudo haber sido el detonante para que se quitara la vida, a la corta edad de 42 años, a pesar de que la compañía de seguros finalmente pagó la indemnización.

Según «The Sun», el informe policial decía: «Los judíos, con frecuencia son responsables de la destrucción de sus propios locales comerciales». Radcliffe ante esto, expresó con tristeza «Es muy chocante ver que ser judío sea tomado como una prueba, como tal». A lo que añadió, «lo único que quieres es llegar al pasado y decirle: no importa lo que estés pasando, tienes mucho que ofrecer a quienes están a tu lado».