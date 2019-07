Dani Mateo responde a las acusaciones de King Jedet

Actualizado 03/07/2019 a las 11:24

King Jedet publicó ayer un texto en el que aseguraba haber sufrido un ataque homófobo por parte de Dani Mateo. «Me dijo que acabaría como una travesti cutre de Chueca más», aseguró el youtuber en su perfil de Instagram. La respuesta del cómico no tardó en llegar. «Si me conocéis, sabéis que esas palabras no saldrían de mi boca dirigidas a una persona que conozco o no. A mí ni los travestis me parecen cutres ni Chueca me parece un sitio malo donde vivir. Esa frase no tiene sentido», dijo por la misma red social.

El cómico confesó que no recuerda esa conversación y que puede que le «comentara a Jedet que me parecía una pena que no estuviera en el programa porque la visibilidad que daba era buenísima». La única prueba que Dani Mateo pudo aportar de que esa no es la idea que el tiene es que fue el mismo quien pidió que Jedet se incorporara al programa: «Es buenísimo. Lo quiero aquí conmigo», dijo. El presentador calificó el gesto de ataque «gratuito y es una mentira, que busca hacerme daño». «Jedet, tienes mi teléfono. Por favor, llámame y cuéntame de qué va esta movida», concluyó el cómico.

Apenas unos veinte minutos después, Dani Mateo volvió a publicar un story sobre el tema. En él, el cómico aseguraba que había hablado con King Jedet por teléfono: «Él dice que le dije eso con esas palabras y que se le clavaron en el corazón. Pero le he dicho que no dije eso y que si lo entendió es porque me malinterpretó. Estamos en esa situación en las que dos personas tienen recuerdos completamente opuestos. No me pudo creer que dijese esa frase y, es más, la condeno. Si alguien la dijese estaría igual de enfadado que vosotros».

Fueron muchos los medios y los seguidores del presentador que se hicieron eco del enfrentamiento. Gran parte de ellos aseguran que se trata de una estrategia para promocionar el single que King Jedet está a punto de publicar, otros simplemente creen que es un malentendido. Tras la presión a la que se vio sometido ayer, el influencer publicó un nuevo texto con el que quiere dar por zanjado el asunto:

«Es muy difícil enfrentarte a contar tu verdad cuando esta va relacionada con un personaje público que además consta de todos los privilegios del heteropatriarcado, aún así decidí hacerlo sabiendo que mucha gente pondría en duda mis palabras aunque nunca pensé que lo harían porque he tardado un año en contarlo. Las personas necesitan su tiempo para decidir qué cuenta y qué no, con casi 27 años aún no he contado cosas traumáticas que he vivido a lo largo de mi vida ni a mis seres queridos. Imaginad lo que supone hacerlo online.

Hace unos días estuve en el orgullo crítico apoyando a mi comunidad como hago siempre que puedo y me sentía mal porque sentía que quería exponer la situación que viví con esta persona para ayudar a visibilizar lo que vivimos las personas no binarias y la comunidad LGTBIQ a diario y no lo estaba haciendo público por cobardía, por no pasar por el juicio público por el que estoy pasando ahora. Enfrentarse a un hombre blanco poderoso y famoso no es fácil porque la gente intentará desacreditarte siempre para darle la razón a ese hombre y yo era consciente. He leído a muchos diciendo que he tomado esta decisión justo ahora para promocionar mi single...».