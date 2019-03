Dani García cambia sus tres estrellas Michelin por enseñar al público de La 1 a cocinar

Actualizado 04/03/2019 a las 01:55

Trucos de cocina, recetas y curiosidades sobre alimentos aliñados con cercanía y buen humor. Dani García cambiará la sofisticación de su tres estrellas Michelin por la cocina casera de «Hacer de comer», el nuevo programa diario de recetas de La 1.Con Antonio Romero («MasterChef 3») como pinche, el chef andaluz preparará cada día, desde este lunes (13.25), dos platos. «Hemos hecho de todo, pensando también en celíacos, veganos, vegetarianos… Y llevamos solo 35 grabados», cuenta García en su nueva cocina, tan moderna como hogareña.

«Lo pasamos muy bien, y eso se transmite. El espectador no se va a aburrir, tenemos momentos donde nos reímos, otros más serios y didácticos… Intentamos hacer un programa que englobe todo lo que el espectador necesita: conocimiento y cultura gastronómica», explica Dani García, que cerrará esta temporada el establecimiento que lleva su nombre en Marbella. «Llevo 25 años en la alta cocina y creo que es una cuestión de apetencia y felicidad. He crecido viendo programas así y nunca me imaginé presentar uno, pero llegó en el momento justo. Ya he dicho que no a otros programas. Ahora mi objetivo es acercarme a mucha más gente de una forma más casual».

A su nueva cocina televisiva acudirán chefs como Ramón Freixa, Marcos Morán, Ángel León, Pepe Solla, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samanta Vallejo-Nágera, entre otros, para preparar algunas de sus especialidades. Ninguno de ellos, con todas sus estrellas, será tan exigente como la primera invitada, la madre de Dani García. «No me lo esperaba y me hizo mucha ilusión. Hicimos buñuelos de bacalao, los mejores del mundo, una receta suya, a la que yo he añadido alioli para que queden más cremosos. Y mi madre me decía que así no eran, pero al final casi he hecho más buñuelos que ella», bromea el dueño de Bibo. También pasarán por los fogones de «Hacer de comer», producido por Shine Iberia, exconcursantes de «MasterChef» y famosos (Laura Sánchez, María Esteve, Fernando Romay, Jorge Blass, Paula Prendes…) a los que Dani García y Antonio ayudarán a mejorar sus platos estrella. Asimismo, recibirán a productores y expertos en gastronomía, incluso a algunos espectadores.

Calentando fogones

Aunque ahora Dani García se mueve con soltura en el plató-cocina y prepara las recetas con el equipo de guión, reconoce que los primeros días estaba desubicado. «No sabía dónde estaban las cosas, me hablaban por el pinganillo, me comentaba otras cosas Antonio, y mientras tenía que cocinar y mirar a cámara. Salí asustado. Luego tuve la suerte de que eso eran ensayos y el primer día vino Pepe Rodríguez, que me dio algunos consejos. En unos días acabé sintiéndome muy cómodo», recuerda. También Antonio vivió con nervios esos primeros días. «Sigo a Dani desde siempre, es súper famoso y venía con miedo. Eso sí, me duró un día de ensayo. Es una persona muy humilde y muy natural», añade Antonio.

Enfrente tendrán a Karlos Arguiñano, un veteranísimo de la cocina televisiva. «Es el Ferrá Adriá de la gastronomía en televisión, merece todos mis respetos. Yo no sé contar chistes como él, pero contaré otras cosas de mi vida», bromea Dani García.

Ambos esperan conquistar, cucharada a cucharada, a público de todas las edades, «desde niños cocineros hasta señores más mayores, pasando por gente joven que trabaja y apenas tiene tiempo para cocinar», reconoce García. «¿No dicen que la receta más famosa de los periodistas es la lata de atún?», bromea. Su preferida, confiesa rápidamente, son las gambas al pil pil. «Las comería todos los días, seguro que las preparo».