Actualizado 23/06/2019 a las 18:58

«Dos activistas de ETA muertos y un guardia civil herido, así como varias detenciones, es el balance de una espectacular operación llevada a cabo durante la madrugada de ayer en la localidad guipuzcuana de Hernani por la Guardia Civil. El responsable del grupo había sido detectado hace dos semanas por la Dirección de la Seguridad del Estado». Con estas palabras comienza la crónica que Carlos Olave escribió para ABC el 16 de junio de 1984. La pieza relata la hazaña en la que detuvieron a José María Veroz y Ricardo Inchauspe y otra persona llamada Osés. Pero todavía no podían imaginar las consecuencias que iba a sufrir el agente herido.

«Según explica en un comunicado del Gobierno Civil, alertados los otros dos miembros de la banda se hacinaron en la habitación que ocupaban y recibieron a la Guardia Civil con una descarga de disparos, a pesar de los requerimientos para que se entregaran. Requerimientos hechos también por el propio Jesús María Veroz una vez detenido. Como consecuencia de estos primeros disparos resultó herido grave el guardia civil Antonio Aguayo Jiménez, que presentaba impactos de bala en el muslo y el abdómen. El agente se encontraba en ese momento en la tercera planta, y hubo de ser deslizado por una ventana por medio de varias sabanas para ser trasladado al hospital de la Cruz Roja de San Sebastián», proseguía el texto.

El guardia civil quedó atrapado en un fuego cruzado dentro de la vivienda y al no poder ser auxiliado por sus compañeros, se retiró al interior de una habitación. Allí esperó largas horas con la esperanza de salir de aquella situación con vida. Durante ese tiempo sucedió algo, una experiencia que ha sido silenciada durante años. Consiguió salir con vida, pero con muchas secuelas. «A los 30 años me quedé ciego, manco y cojo; lo pasé muy mal, pero me he forzado en no caer en el victimismo», explicó Antonio Aguayo Jiménez, quien esta noche vista «Cuatro Milenio» (Cuatro, 23.00). El propio Antonio Aguayo contará lo que ocurrió a Íker Jiménez en una entrega en la que el psiquiatra José Miguel Gaona tratará de encontrar una explicación a su vivencia.

Eterna espera

Mientras Antonio Aguayo Jiménez se refugiaba en la mencionaba habitación, el fuego cruzado continuaba. La violencia era tal que las Fuerzas de Seguridad del Estado desalojaron los domicilios colindantes. El enfrentamiento comenzó a las 4.15 horas, pero a las seis de la mañana se produjo un «nuevo y violentísimo intercambio de disparos». La Guardia Civil lanzó poco después una granada que derivó en una serie de explosiones como consecuencia del material de guerra del comando terrorista. Inmediatamente se produjo un incendio en el que se calcinaron los dos terroristas que se encontraban en el interior del piso. Sin embargo, Aguayo Jiménez no sufrió quemaduras.