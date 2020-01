El cruel engaño de Gianmarco a Adara, al descubierto

Actualizado 30/12/2019 a las 08:26

La historia entre Adara y Gianmarco sigue dándonos muchas y no gratas sorpresas. Desde que han salido de la casa de «GH VIP», parece que la relación que nos estuvieron vendiendo desde el interior ya se ha roto. Y apenas han durado unas escasas horas desde que terminó el concurso para que todo aquello que parecía ilusión y mariposas en el estómago haya pasado a ser manipulaciones y engaños que han sido descubiertos.

En un primer momento, el concurso de Adara y Gianmarco venía condicionado desde el exterior. Adara nos vendió una historia de amor con Hugo Sierra que iba viento en popa. Acababan de ser padres este mismo año y la felicidad entre ambos era inmensa. De hecho, hasta Molinero se estaba planteando tener un segundo retoño con el ganador de «GH Revolution». Y, de la noche a la mañana, todo desapareció.

En los platós, entrevistas y demás declaraciones, Adara ha ido desvelando que no fue un cambio drástico de mentalidad, sino que se fue produciendo poco a poco y que su forma de pensar fue evolucionando a medida que avanzaba el tiempo de internamiento en el reality. De un querer un nuevo hijo a pensar que lo mejor era romper con Sierra. Y, en medio, se cruzó Gianmarco. Ese italiano de sonrisa conquistadora y mirada penetrante que cayó, parece ser, a los pies de Molinero.

Ni un beso hubo en un primer momento. Solo miradas, conversaciones susurradas y caricias en el brazo. El respeto por Hugo Sierra parecía ser la clave de ese amorío silencioso que nos intentaban vender. Tan silencioso que tan solo Joao conocía la verdad de lo que había entre ellos, porque así se lo contaron en el confesionario. En ese momento, las miradas que daban qué pensar se convirtió en una confirmación que entró en los hogares de los españoles por los televisores.

Hugo Sierra, muy dolorido al ver cómo su pareja se acercaba a los brazos de otro hombre, quiso romper con todo. Dejó de defender a su pareja y empezó a venderla a golpe de talonario. Entrevistas y exclusivas se sucedían en la que hablaba del enorme dolor que tenía dentro, aunque aun conservaba la esperanza de que pudiera volver con ella. Por ello, subió a la casa de Guadalix de la Sierra para intentarla conquistar de nuevo. Y lo logró, tanto que se besaron apasionadamente en la despedida y parecía que el italiano perdía así a su conquista.

Pero lejos de lo que pudiera pensarse en un primer momento, cuando Onestini regresó a la casa para pasar una noche, 103 besos se dieron, calentando el ambiente tanto que parecía que la hora sin cámaras sería pedida con urgencia en el confesionario. Pero nunca llegó la solicitud y el italiano se marchó lo antes posible. Adara estaba a punto de convertirse en la ganadora de «GH VIP» gracias a un concurso que basó en una preciosa historia de amor. Por si acaso el maletín se le podía escapar, el italiano, ramo de flores azules en la mano, le declaró su amor en la gala final. Pero una vez Adara se hizo con el maletín, el amor salió por la ventana.

Al finalizar la gala, no hablaron. La flamante ganadora se marchó con el equipo de psicólogos del programa y, después, a casa con su familia. Allí le pusieron al día de lo que había sucedido en su ausencia, y su madre le puso en alerta de Gianmarco. ¿Eran ciertos sus sentimientos? Al despertarse el viernes, concedió una entrevista en la que el italiano no salía bien parado, y minutos después, en la grabación del último debate del formato, la tensión era palpable. Ni un beso y una cobra fueron las grandes protagonistas de la velada. Aunque Gianmarco, aparentemente, quería hablar las cosas, tampoco mantuvieron la conversación porque se marchó Adara corriendo a conceder una entrevista con Lara Álvarez.

En la noche de autos del viernes, llegó la tan imperdonable traición a Adara. Gianmarco sabía que su «Adari» no se fiaba de él, y necesitaba una dosis de alegría. Cenó en el hotel en el que se hospedaba junto a Antonio David Flores, excompañero de reality. Durante esta cena, Adara la llamó en varias ocasiones, pero Gianmarco no quiso responder al teléfono. Con quien sí conversó fue con su hermano, Luca, a través de mensajes de audio. Lo que se dijeron fue una incógnita, pero lo cierto es que pudo determinar el error garrafal del italiano.

Ya en la habitación del italiano, Antonio David y él charlaban amablemente. Los mensajes de Adara en el teléfono del italiano se acumulaban, por lo que decidieron charlar a través de una llamada, que Antonio David grabaría con su smartphone. ¿La intención? Según Gianmarco, evitar que los hechos se tergiversaran en una posible nueva entrevista de Adara. Aunque las versiones cambian, lo cierto es que Flores tiene en su poder la única copia de esa llamada, que ni siquiera fue enviada al teléfono del italiano.

La existencia de esta grabación llegó a conocimiento de Adara a través de «Sálvame», algo que, para la exmodelo, es imperdonable. Aparentemente, en la misma no hay ningún tipo de contenido comprometedor, y aunque ambas partes así lo afirman, el italiano no ha dado su consentimiento para emitir dicho documento sonoro. Adara ha dicho que no quiere volver con Hugo Sierra, pero el testimonio de este es muy diferente.

En una nueva entrevista que sale en exclusiva en Lecturas, Sierra dice que Adara se arrepiente de haber roto con él. ¿Quiere decir que de nuevo volverán a estar juntos? ¿Que Adara se ha equivocado y que no tiene solución su error? ¿Qué está sucediendo con todo esto? ¿Y los sentimientos de Adara hacia Gianmarco? ¿Tan imposible es su reconciliación? ¿Tan grave ha sido la grabación como para que, después de luchar por viento y marea, Adara no quiera volver a ver al italiano? Lo cierto es que el cruel engaño de Gianmarco a Adara parece haber puesto punto y final a la historia de amor. O, al menos, hasta que otra exclusiva nos diga lo contrario.