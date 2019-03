Actualizado 07/03/2019 a las 23:56

La eliminación del Real Madrid a manos del Ajax de Ámsterdam en el Santiago Bernabéu continúa coleando. Con el futuro del técnico del conjunto blanco, Santiago Solari, en el aire, al entrenador le ha salido un «hater» donde menos lo esperaba: el plató de «El programa de Ana Rosa».

Este jueves, el cantante Omar Montes, exconcursante de «GH VIP», acudió al espacio líder de las mañanas de Telecinco mientras los tertulianos hablaban sobre «Gran Hermano Dúo» para presentar su nuevo trabajo, «Morena». La coyuntura, no obstante, la aprovecharon tanto la presentadora Ana Rosa Quintana como su segundo al mando, Joaquín Prat, y el resto de colaboradores del espacio para preguntar al vocalista por el estado de su relación con Chabelita Pantoja, su expareja e hija de Isabel Pantoja.

En ese aspecto, Montes fue claro en su entrevista. «A mí Isa me gustaba y me parecía una buena chica. Pero no estaba enamorado de ella, ni tampoco obsesionado. Tampoco estaba con ella por negocio, porque yo vivo de mi música», esclareció en «El programa de Ana Rosa».

A continuación, los tertulianos le preguntaron por la relación amorosa entre Chabelita y Asraf Beno, otro aspirante de «GH VIP». «¿Te la crees?», le inquirió Prat. Como un resorte, Montes respondió. «Lo de Isa y Asraf bueno... creo que tiene menos futuro que Solari en el Madrid», aseguró, en una pulla gratuita al técnico blanco.

Instantes después, el cantante desveló que se había inspirado en otra exconcursante del «reality», Aurah Ruiz, expareja del futbolista Jesé Rodríguez y de otro participante de la última edición de «GH VIP», Suso Álvarez. Al mismo tiempo, Montes aseguró que su relación con Aurah es «especial». «La canción la hice pensando en ella, que es la protagonista del videoclip. Lo que haya pasado entre nosotros ahí queda, es personal y no voy a hablar de ello. Pero que quede claro que yo respeto mucho a Suso, es mi amigo y no puede acusarme de haber hecho las cosas mal», enfatizó Montes, antes de arrancarse a cantar «Morena» entre las ovaciones del público de «El programa de Ana Rosa».