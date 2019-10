Críticas y risas: así ha sido la «resaca» de la entrevista a Santiago Abascal

Actualizado 14/10/2019 a las 11:29

El pasado jueves Santiago Abascal visitó «El Hormiguero» y se convirtió en el tercer invitado más visto de la historia del programa; el primero si se habla solo de políticos. Pese a que ya han pasado unos días, hay distintos espacios (sobre todo televisivos) que siguen hablando esta charla. El crítico Ferrán Monegal analizó cada uno de los detalles de esta en «La Sexta noche», mientras que «Polonia» la parodió en un controvertido sketch.

El presentador de «El Hormiguero» cambió su habitual arranque. «Pablo Motos desde hace 14 años comienza el programa diciendo 'hoy ha venido a divertirse al Hormiguero…' y en esta ocasión no lo dijo», expuso el crítico Ferrán Monegal en «La Sexta noche». En su lugar dijo: «Hoy está en el Hormiguero el candidato por Vox». Según el crítico televisivo, Motos modificó los primeros instantes de «El Hormiguero» por un buen motivo: reivindicar las críticas que había recibido el espacio televisivo. «Esta semana se me ha insultado más que en 14 años de programa», dijo Motos.

Sin embargo, Monegal cuestionó por qué el presentador se justificó por invitar el líder de Vox: «¿Por qué eso no lo dice cuando trae a Sánchez, Iglesias o Rivera?». Se pidió boicotear al programa por recibir a Santiago Abascal, pero se tradujo en récord de audiencia. «Haces un boicot y te ve todavía más gente», dijo Monegal. «El Hormiguero» ese día obtuvo un 23.5% de cuota de pantalla y 4 millones de espectadores.

«Polònia» tampoco dejó escapar la oportunidad y realizó un controvertido sketch, en el que no salían bien paradas ni Trancas ni Barrancas, sobre la visita de Santiago Abascal a «El Hormiguero». «No me lo puedo creer. Tenemos una hora de máxima audiencia en 'El hormiguero'. ¡Qué suerte tenemos de odiar a los negros y no a los pelirrojos!», «dice» Javier Ortega Smith (interpretado por Albert Mèlich) haciendo referencia a Motos.

Se ve como el concejal del Ayuntamiento de Madrid aprovechaba los instantes previos al comienzo del programa para darle los últimos consejos a Abascal. «Sé tú mismo. Un poco fachilla, pero encantador». Ya en escena, el propio líder de Vox hizo bromas que no dejaban del todo bien a su partido: «Me encanta tu programa. Es un sitio con mucha gente gritando y muy poco contenido. Como un mitin de Vox», decía.