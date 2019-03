Críticas a Raquel Martínez (TVE) por dar alas a una teoría de la conspiración

Actualizado 04/03/2019 a las 09:30

La periodista Raquel Martínez, uno de los rostros más reconocibles de Televisión Española y a quien actualmente podemos ver en el Canal 24 Horas, se ha situado en las últimas horas en el centro de la polémica debido a su defensa del «chemtrail» (abreviatura de «chemical trail» o estela química), cuya premisa es que algunas de las estelas que los aviones dejan en el cielo en el camino hacia los aeropuertos de destino están formadas por productos químicos con el objetivo de causar un daño a la población. La teoría, cuyos argumentos no tienen razón de ser y han sido ampliamente rechazados por la comunidad científica son, sin embargo, defendidos por Martínez en sus redes sociales.

«Hoy desde mi coche he visto esto: dos estelas juntas, la de un avión y la de un #chemtrail. La primera es inocua, corta y desaparece. La segunda tarda más, es larga y afecta a tu salud. A mí me llamarán #conspiracionista, pero a ti te dirán que son "nubes de condensación" #geopolítica», tuiteó la presentadora de televisión en su cuenta de Twitter añadiendo una fotografía:

Las reacciones al comentario de Martínez no se hicieron esperar y han sido muchos los espectadores que no han dudado en desmentir la afirmación de la periodista y criticar su postura a favor de una teoría que no tiene base alguna. «Hace años teníamos a @rtve por la mejor de todas las TV y radio. Hoy esto ha cambiado, hasta el punto de tener periodistas de tan poco nivel cultural como el de esta creyente en los #chemtrail . @24h_tve x Navidad en vez de el jamón, unos cuantos libros!!», asegura uno de los usuarios de la red de microblogging.

Lejos de rectificar tras las críticas recibidas, Raquel Martínez ha continuado sosteniendo sus afirmaciones en Twitter, donde ha criticado que la prensa se haya hecho eco desus afirmaciones y ha tildado a sus compañeros de profesión de falta de respeto: