Críticas a Jesús Cintora por su controvertido «tuit» sobre Amancio Ortega

Actualizado 04/05/2019 a las 14:34

Las redes sociales han adquirido una importancia capital en los últimos años. Cada mensaje genera una oleada de comentarios de todo tipo, tanto positivos como negativos. El último ejemplo de ello viene relacionado con el presentador de televisión Jesús Cintora, que el pasado jueves habló en Twitter acerca de Amancio Ortega y cuyo «tuit» ha terminado por cobrar una relevancia desmedida.

En el citado mensaje, el periodista de La Sexta compartió una información de «La Vanguardia» que hablaba acerca del sueldo del empresario en Inditex. «Amancio Ortega cobra hoy 900.000 veces el salario mínimo gracias a Inditex. 813 millones de euros en dividendos de la textil. 9.409 euros por segundo. Ortega cobrará a lo largo del año 1.626,2 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía», escribió Cintora, parafraseando la información del citado medio.

“Amancio Ortega cobra hoy 900.000 veces el salario mínimo gracias a Inditex. 813 millones de euros en dividendos de la textil. 9.409 euros por segundo. Ortega cobrará a lo largo del año 1.626,2 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía” https://t.co/ZUlhFE8HVH — Jesús Cintora (@JesusCintora) 2 de mayo de 2019

Su «tuit», sin embargo, corrió como la pólvora en redes sociales y le granjeó una gran oleada de críticas. «Y tú debes cobrar unas 10 o 15 veces el salario mínimo gracias a decir gilipolleces como está. La diferencia es que el Señor Ortega da trabajo a 200.000 familias y tu das pena cada vez que abres la boca», publicó un usuario. «Me alegro enormemente de que Amancio Ortega sea español y rico. Mi admiración por este hombre es proporcional al desprecio que siento por quienes lo odiáis», escribió otro. «Ojalá en España hubiera muchos más Amancio Ortega y muchos menos Jesús Cintora…», dijo uno más. «El día que montes tú una empresa y hagas que funcione como Inditex, creando miles de puestos de trabajo y generando riqueza... Ese día, te dedicas a donar tus beneficios a la sociedad y a criticar a quien no lo haga», sentenció un cuarto. «En un país educado, (Ortega) sería un héroe. En España, le odiáis por rico», expresó otro.

Me alegro enormemente de que Amancio Ortega sea español y rico. Mi admiración por este hombre es proporcional al desprecio que siento por quienes lo odiáis. — Alégrame el día (@harryelsocio) 3 de mayo de 2019

Ojalá en España hubiera muchos más Amancio Ortega y muchos menos Jesús Cintora… — J.M.Basquiat (@basquiat_m) 3 de mayo de 2019

Y tú debes cobrar unas 10 o 15 veces el salario mínimo gracias a decir gilipolleces como está.

La diferencia es que el Sr Ortega da trabajo a 200.000 familias y tu das pena cada vez que abres la boca. — TIP_ETERNO🐟🍺💯 (@TIP_RETURNS) 3 de mayo de 2019

Fácil criticar a Amancio Ortega por crear riqueza y empleo, y más fácil ,como Cintora, vivir de criticarlo. — JGGodoy (@GlezGodoy) 3 de mayo de 2019

Amancio Ortega:



1. Crea más de 150.000 empleos

2. Paga 1.613M€ en impuestos

3. Sufre el 22,78% en sociedades

4. Se ahorraría 1.100M€ en Irlanda

5. Dona 320M€ a Sanidad



En un país educado sería un héroe.

En España le odiáis por rico.



Socialismo es envidia

Es paro. Es miseria https://t.co/c8CJMfnj5J — Alvise Pérez (@Alvisepf) 3 de mayo de 2019

En apenas unas horas, el mensaje de Cintora generó más de 10.000 interacciones con el periodista en Twitter y el periodista se convirtió en «trending topic» en la citada red social. Y en la mañana de este sábado, el presentador contestó a las críticas. «Varios medios informaban sobre la fortuna de Amancio Ortega al cobrar dividendos de Inditex. Compartí una de esas noticias y sus datos. Ni opiné. Al día siguiente (curiosamente, Día de la Libertad de Prensa), empecé a recibir por aquí miles de insultos y ofensas. No me intimidan», sentenció. Las críticas, sin embargo, no pararon. «Si se comparte una información tendenciosa, se está siendo tendencioso. Ahora no cabe eso de “yo sólo pasaba por aquí”».

Varios medios informaban sobre la fortuna de Amancio Ortega al cobrar dividendos de Inditex. Compartí una de esas noticias y sus datos. Ni opiné. Al día siguiente (curiosamente, Día de la Libertad de Prensa), empecé a recibir por aquí miles de insultos y ofensas. No me intimidan. — Jesús Cintora (@JesusCintora) 4 de mayo de 2019

Si se comparte una información tendenciosa, se está siendo tendencioso. Ahora no cabe eso de “yo sólo pasaba por aquí”. — Antonio Ortega (@toniortega2804) 4 de mayo de 2019

En el año 2015, Cintora fue apartado por Mediaset al frente de «Las mañanas de Cuatro», aunque siguió enrolado al grupo audiovisual. En marzo de 2018, fichó por Atresmedia y comenzó a colaborar en varios programas de La Sexta, como «Al rojo vivo», «Liarla Pardo», «La Sexta Noche» y «Más vale tarde». En el mismo canal presenta también el espacio «Carretera y manta», cuya primera temporada finalizó en febrero de 2019.