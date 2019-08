Críticas a Dani Mateo por pedir en Twitter que no se hable de ETA

Actualizado 05/08/2019 a las 10:41

El cómico, locutor y presentador Dani Mateo ha vuelto a despertar la polémica en las redes sociales. En esta ocasión, y justo antes de iniciar sus vacaciones, por establecer un paralelismo entre el franquismo y la banda terrorista ETA. A través de su perfil en Twitter, el humorista ha intentado señalar a quienes usan ambos temas con finalidad política, pero parece que el resultado no ha sido el que él mismo esperaba.

Este domingo, Twitter se despertaba con un mensaje de Dani Mateo en el que manifestó su opinión sobre aquellos que remueven «el pasado» hablando o de Franco o de ETA: «Cuando se habla de Franco, dicen que no hay que andar removiendo el pasado, pero con ETA... Oye! Que no pase un día sin avivarla, no se nos vaya a morir», afirmó.

En cuestión de minutos, las redes empezaron a mostrar su malestar ante lo comentado por el humorista. De hecho, hasta tal punto llegó el enfado general, que su nombre se convirtió en una de las tendencias de las red social. Muchos de los comentarios que le dejaron otros usuarios en su publicación recordaban que, mientras que Franco murió hace más de 40 años, la banda terrorista anunció su disolución en mayo del pasado año.

Además, bastantes miembros de la banda son recibidos con homenajes en sus localidades cuando salen de prisión, algo que demuestra que esto no pertenece al pasado de España. Además, la formación EH Bildu, cuyas raíces y líderes no han condenado de forma manifiesta los actos terroristas de ETA, cuentan con representación parlamentaria.

Apenas una hora después, visto el revuelo generado, Dani Mateo quiso volver a pronunciarse intentando explicar sobre qué era exactamente lo que quería decir con el polémico tweet. «Recordar el franquismo y a ETA siempre está bien. Utilizarlos políticamente... Eso es lo ruin», aseguró en la red social, al tiempo que anunciaba que comenzaba sus vacaciones en la costa.

A pesar de todo, sus explicaciones sirvieron para poco, ya que los usuarios continuaron criticando la postura que había tomado con respecto a la comparativa, especialmente, por el uso que hacen de Franco en el programa del que es colaborador habitual, «El intermedio».

Dani Mateo, polémica aparte, ha logrado un nuevo logro profesional en La Sexta: convertirse en el nuevo presentador de «Zapeando». Después de que Frank Blanco anunciara durante el mes de julio que en septiembre dejará el puesto, La Sexta confirmó que sería el colaborador de «El intermedio» el que se pusiera al frente del espacio de humor. De igual forma, se espera que Mateo continúe colaborando en «El intermedio», programa presentado por El gran Wyoming.

El sketch que le llevó ante el juez

En noviembre del pasado año, Dani Mateo fue denunciado por la organización Alternativa Sindical de Policía por una «ofensa a España, sus símbolos y, por ende, a toda la sociedad democrática». Esta era la respuesta que recibía ante su más polémico sketch en «El intermedio», en el que se sonó los mocos con una bandera de España, a la que denominó «trapo que se vende en los chinos» y, después, la tiró al suelo.

El Juzgado de Instrucción Nº47 de Madrid admitió a trámite la denuncia por la supuesta comisión de un delito de ofensas y odio, según sus tipificaciones en los artículos 510 y 543 del Código Penal. El 26 de noviembre, Dani Mateo tuvo que acudir a declarar ante el magistrado, jugándose una condena de uno a cuatro años de prisión por el delito de odio, mientras por el de ultraje a la bandera se le impondría una multa.

El pasado mes de enero, el juez Carretero decidió archivar la causa contra el cómico, después de que la fiscalía solicitase el sobreseimiento del proceso al considerar que su acto se amparaba en la libertad de expresión. A pesar de que el magistrado considera que los actos realizados por el humorista en «El intermedio» son «per se actos denigratorios», considera que la fiscalía «defiende el interés general y la sociedad» y «no parece razonable continuar con el procedimiento». Por tanto, la causa fue archivada porque «se trata, en suma, de una actuación humorística, muy desafortunada y provocadora», pero que no merece ser condenado por la misma.