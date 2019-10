Críticas a Bertín Osborne tras su debut en «Viva la vida»

Actualizado 07/10/2019 a las 13:33

Bertín Osborne estrenó sección en «Viva la vida» envuelto en polémica. Después de que la cadena anunciase el fichaje durante días, el televisivo llegó al programa de Emma García asegurando que su nuevo propósito era generar risas a los espectadores. Sin embargo, su estreno estuvo marcado (más bien) por la nostalgia. Osborne acudió al espacio de Telecinco para homenajear a la cadena por sus 30 aniversario.

Lo hacía sentado en una mesa surtida de comida y bebida, en la que tomaron asiento Carmen Borrego, Diego Arrabal, Emma, Bertín y dos invitados muy especiales. A ellos, se sumaron Paloma Lago y Carlos Lozano, los primeros rostros de Telecinco. Juntos, recordaron en una charla distendida sus mejores momentos en la cadena de Mediaset. Entre esos recuerdos, se encontraba la llegada de Osborne al grupo audiovisual.

Bertín Osborne vivía en Estados Unidos cuando recibió la llamada de Valerio Lazarov. Quería proponerle que presentase el programa «Contacto con tacto», la que sería su gran oportunidad profesional. El televisivo aseguró que ni se lo pensó. Se cogió un avión y accedió a la petición de Valerio, «que por aquel entonces hacía todos los programas».

En las imágenes que «Viva la vida» emitió de «Contacto con tacto», se pudo ver cómo Bertín Osborne trataba de emparejar a mujeres y hombres con su particular estilo y sentido del humor. Mientras que en las de «La batalla de las estrellas» mostraban al presentador enfrentándose a las mismas pruebas que tenían que superar los concursantes de este. Sin embargo, su mera presencia en el plató de «Viva la vida» no agradó a parte de los espectadores del programa (y compañeros de cadena), quienes no dudaron en criticar su trabajo.

Bien de machismo en cada frase de Bertín Osborne #vivalavida234 — Laura Fa (@Laura__Fa) October 6, 2019

Bertín Osborne: machista, faltón, maleducado, facha, intrasigente... No estoy viendo el programa,ni pienso verlo si va a estar este individuo ahí. #VivaLaVida234 — Atlántico (@grancanaria1974) October 6, 2019

Lavado de imagen a ese individuo!!! Ni naciendo de nuevo cambia ese machista, retrógrado, etc de Bertín. Apagón de #VivaLaVida234 — Miguel (@Miguel92433926) October 6, 2019