Este lunes, tres de septiembre, arrancó en La Sexta el nuevo programa «despertador» de Alfonso Arús, «Arusitys», la nueva versión del exitoso «Arucitys» que, durante dieciséis años emitió en Cataluña el canal 8TV. El regreso de Arús a la televisión nacional parece haber recibido una buena acogida por parte de los telespectadores, que solo advirtieron en Twitter el excesivo ritmo de un espacio que, para bien o para mal, pretende recrear en televisión el ritmo de los «morning shows» radiofónicos.

Sí hubo, no obstante, un detalle que no gustó a parte de la audiencia del programa de La Sexta. Durante la tertulia, una cámara «cazó» a Angie Cárdenas, colaboradora del programa, advirtiendo a un compañero de que debía llamar al presentador Alfonso y no Alfons, como era habitual en el programa que emitió 8TV. Esta advertencia para castellanizar el nombre de Arús no sentó bien a algunos espectadores:

A ver los nombres no se traducen. Por qué llaman a Alfons Alfonso? 🙄 #arusitys — Núria (@Hatsuan) 3 de septiembre de 2018

QUE NO SE NOTE QUE ES CATALÁN https://t.co/XMlQUMRTvv — Ana Polo (@anapolo___) 3 de septiembre de 2018

Extraña a la audiencia, además, que Arús haya pasado de «Alfons» a «Alfonso» cuando otros colaboradores, como Angie Cárdenas, han mantenido su nombre. No solo eso, sino también el hecho de que el presentador haya convertido su nombre al castellano cuando en Atresmedia trabajan conocidos rostros catalanes que no han considerado necesario modificar su nombre: Susanna Griso, Josep Pedrerol, Manel Fuentes o Anna Simon:

#arusitys alfons no, Alfonso, angie no, maría de los ángeles — Flora Gómez (@Flora31833152) 3 de septiembre de 2018