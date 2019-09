La crítica de la OCU a Mitele Plus: «No está a la altura»

Actualizado 10/09/2019 a las 10:58

La guerra del fútbol parece haberse frenado un poco desde el momento en el que comenzó la temporada. Con los aficionados abonados a las diferentes opciones existentes en el mercado, una de las que más ha crecido en este año ha sido la de Mitele Plus. La plataforma de streaming de Mediaset España se ha sumado a la apuesta por el deporte rey, ofreciendo diferentes modalidades, dependiendo del número de partidos a disfrutar.

Más de 200.000 abonados, tal y como la propia compañía asegura, han seguido ya las primeras jornadas de LaLiga Santander a través de Mitele Plus. Pero, ¿es este servicio de calidad? Para responder a esta pregunta, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un informe en el que estudia los pros y los contras de Mitele Plus como opción para seguir en directo las competiciones futbolísticas.

En cuanto al servicio que ofrece Mitele Plus, hay que recordar que ofrece tres paquetes distintos, todos ellos relacionados con el deporte rey. En el primero, por 19,99 euros mensuales, se puede disfrutar de la liga de fútbol nacional. En el segundo, se ofrecen las dos principales competiciones europeas (UEFA Champions League y UEFA Europa League), junto a la Supercopa de Europa, por 16,99 euros al mes. La tercera opción aúna ambas ofertas por 35 euros al mes (con un descuento promocional de cinco euros mensuales durante los tres primeros meses si se contrata antes de finales de septiembre).

Esta oferta, tan interesante o más como las ofrecidas por los tradicionales operadores, tiene su letra pequeña, tal y como ha desvelado la OCU. La Organización reconoce que el precio que tiene el servicio es «competitivo», además de que para «su instalación no conlleva gastos, ni tampoco implica compromiso de permanencia», algo que permitirá al suscriptor dejar de ver el fútbol cuando lo desee. Además, recuerdan que, al contratar cualquiera de los paquetes, se accederá al servicio Mitele Plus básico, cuyo precio es de 2,50 euros mensuales, y que ofrece el contenido propio de Mediaset sin publicidad.

Sin embargo, no es todo el interesante precio que ofrece Mitele Plus, sino que también tiene unas pegas importantes a tener en cuenta. Y es que, aunque el precio es interesante, la OCU recuerda que no es «tan competitivo como su predecesor». En el pasado, BeIN Sports ofrecía una plataforma similar, cuyo precio era de 9,99 euros mensuales, suponiendo una subida de la cuota mensual del 350% sobre el precio anterior. A eso, además, hay que sumarle que es necesario contar con una conexión fija a internet, de la que no todas las personas disfrutan, y que puede suponer un precio que ronda los 25 o 30 euros al mes.

Una de las ventajas de las que Mitele Plus presume es la posibilidad de poder ver el mismo contenido en dos pantallas al mismo tiempo. Sin embargo, tal y como dice la OCU, hay una letra pequeña a tener en cuenta: la primera de ellas, que será una Smart TV, será en alta definición (720p), mientras que la segunda tendrá una calidad inferior (576p), que será la que consuma desde la aplicación móvil o el navegador de los ordenadores.

Otro de los inconvenientes de Mitele Plus son las plataformas en las que se encuentra actualmente disponible. A día de hoy, Mediaset presume, en su web de contratación, de que se puede consumir «desde todos tus dispositivos», pero en realidad no es tan grande como presumen: en estos momentos, se encuentra disponible para los dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android, los navegadores web Chrome, Mozilla y Edge y las Smart TVs de Samsung con TIZEN y de LG con webOS y Netcast. Además, anuncian que «próximamente» —pero sin anunciar fecha estimada— también se podrá utilizar en los televisores con sistema VEWD (de Toshiba, Panasonic, Hitachi y Telefunken), en Android TV, Apple TV, Hisense, Chromecast y Fire TV Stick y la consola PlayStation 4.

Otro detalle que quiere recalcar la OCU en su informe es que, en el momento en el que termine la temporada, el usuario que no haya dado de baja su suscripción abonará 2,50 euros al mes en calidad de la cuota de suscripción básica. Ante todo ello, hay que valorar si, como usuario, te compensa con todos estos pros y contras contratar Mitele Plus para seguir el fútbol durante esta temporada.

Quejas de los usuarios de Mitele Plus

Los primeros usuarios que optaron por contratar Mitele Plus para ver el fútbol, desde mediados de agosto, se encontraron con una serie de problemas para poder seguir los partidos de la primera jornada de LaLiga Santander. Muchos usuarios no sabían que alguno de sus dispositivos no era compatible con el servicio, mientras que otros se quejaron constantemente de la calidad de la señal que recibían.

Aunque muchos usuarios solo utilizaban un único dispositivo, la calidad de la señal no llegaba a HD, y esta además llegaba con cinco minutos de retraso y se interrumpía de forma constante. Esto provocó el enfado de los suscriptores, que se quejaron a través de las redes sociales al ver que, aunque estaban pagando una cuota mensual, eran incapaces de ver jugar a su equipo favorito.