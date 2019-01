La tensa entrevista de una indignada Cristina Pedroche en su propia cadena: «No vengo a que me echéis a los leones»

Actualizado 03/01/2019 a las 19:51

Si Cristina Pedroche se pensaba que llegaría la calma después de descubrir el vestido que había elegido para presentar junto a Alberto Chicote las Campanadas, estaba equivocada. Nada más lejos de la realidad, ya que tras el esperado momento ha tenido que hacer frente primero a las críticas a su discurso feminista y más tarde a una polémica entrevista en su propia cadena.

Aunque la presentadora de La Sexta intervino este miércoles 2 de enero en Zapeando para reconocer cómo había sido el momento, tan ansiado como vilipendiado, sus palabras cayeron en saco roto tras su comparecencia esta mañana en «Espejo Público», donde lejos de parecer despreocupada por las opiniones sobre su papel en las Campanadas, parecía ofendida y a la defensiva hasta con los compañeros del grupo con el que tiene un contrato de larga duración.

«Lo viví con nervios y emocionada, sabía que se iba a liar la que se ha liado. Estoy igual de contenta ahora que entonces. La audiencia es maravillosa, pero lo importante es la calidad de la gente y el cariño que recibo por la calle. Me quedo con eso y no con las críticas de Twitter», dijo Cristina Pedroche en Zapeando. Si bien es cierto que parceen no afectarle las críticas en redes sociales, no aprcee que suceda lo mismo con las de sus propios compañeros.

O así al menos ha traslucido tras su intervención en «Espejo Público» este 3 de enero, donde Pedroche apareció visiblemente incómoda con el guión que estaba siguiendo su entrevista, sin duda una de las más tensas para la presentadora. «¿Las señoras mayores qué te dicen: 'pero hija mía, que te vas a resfriar?", le preguntó la sustituta de Susanna Griso, Cuca Sales. «No, les gusta, al final las críticas se quedan en las redes sociales», insistió Cristina. Pero ese comienzo apenas era un débil indicativo de lo que estaba por llegar.

Antonio Naranjo quiso hacerle una «pregunta peliaguda»: «Creo que estabas estupenda incluso con capa, pero me gustaría escuchar tu opinión sobre la supresión de trabajos como el de las azafatas de Fórmula 1 y el motociclismo, que también lucen los encantos que tienen». Cristina Pedroche, visiblemente molesta, respondió de forma algo cortante pero sin perder la sonrisa: «Estoy aquí para hablar de mí y promocionar mis Campanadas... ¿o para meterme en más polémicas?. Vengo a 'Espejo público' porque siento que es un programa de mi casa en el que ayudáis, me arropáis, no para que me lancéis más a los leones, porque si no yo me quedo en mi casa».

Pero la incomoda entrevista no quedó ahí. Cuca Sales, sustituta de Susanna Griso durante el periodo navideño, quiso saber si tenía algún poder de decir y elegir sobre su vestido, y una atónita Pedroche respondió secamente: «¿Cómo? Es que de verdad, o sea ya... bueno. Yo decido todo, el guión, me meto hasta en realización, soy superperfeccionista y necesito que esa noche salga todo perfecto».

«Que venga Chicote»

No todo se quedó en su polémico vestido. También hubo lugar para debatir o criticar su controvertido discurso feminista, hasta el punto de que María Jamardo, no dudó en dar una opinión que ofendió a Cristina Pedroche: «Los datos de audiencia están ahí y ha sido un triunfo de las Campanadas de esta casa. Pero, tú has lanzado un mensaje, yo no me quedaría en el vestido, que por cierto no me ha gustado nada, con todo el respeto. Es mi opinión».

«Pero es que yo no os estoy preguntando vuestra opinión. El año que viene que venga Chicote, ¿vale?», cortó Pedroche, tan incómoda que ni se esforzaba en ocultarlo. «Que venga en bañador si quiere. Yo lo que quiero preguntarte es si cuando lanzas ese mensaje para reivindicar un feminismo que es reducir un debate a que solo se te vea como un modelito, ¿no te parece muy simplista?, insistió la colaboradora de «Espejo Público».

«A mí lo que me parece simplista es este tipo de preguntas porque creo que el mensaje que tiene que quedar es lo que dije, lo haga con ese vestido o lo haga así vestida. No es mi problema que la gente tenga la mente calenturienta», zanjó Pedroche.