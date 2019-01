Actualizado 30/01/2019 a las 01:04

Telecinco emitió este martes una nueva edición de 48 horas de «Gran Hermano Dúo», el nuevo reality show de Mediaset. En el programa, presentado por Jorge Javier Vázquez, los concursantes y colaboradores analizan las últimas noticias de Guadalix y preparan motores de cara a la gala del jueves. Los nominados de la semana eran Ylenia, Raquel, Candela y Maria Jesus, y una de ellas abandonará la casa el jueves.

La casa, como siempre, es un avispero. Esta edición del reality está siendo especialmente agrio y marrullero. El hecho de que haya varias parejas y exparejas está contribuyendo a caldear el ambiente, y no pasa un solo minuto sin que haya gritos y peleas. Jorge Javier no pudo resistirse a empezar la noche hablando del «edredoning» protagonizado por Alejando Albalá y Sofía Suescun. «Si no hemos hecho nada», los desmintió ella. De todos modos Maite Galdeano, la madre de Suescun, quiso justificar a su hija: «Son necesidades fisiológicas humanas».

La otra pareja que viene copando buena parte de la atención de «GH DUO» es la formada por Kiko Rivera e Irene Rosales. Hace quince días él confesó que había estado enganchado a las drogas, y la semana pasada Irene Rosales tuvo que abandonar Guadalix por problemas médicas y acabó teniendo un aborto natural. «Fue un palo gordo. Lo he pasado mal. Lo he vivido con muchísimo miedo y angustiada», le contó el jueves a JJ. Además, Rosales añadió que había querido volver a la casa y contarlo: «Lo conté porque digo si lo tengo que contar que sea aquí».

.@irenerova24 ha contado los motivos de la explicación de su salida y ha agradecido al público ¡Aquí lo tienes! 🧐 #GHDÚOLímite3pic.twitter.com/mgaE7sPD3S — Gran Hermano (@ghoficial) 29 de enero de 2019

Acto seguido, el presentador mostró los porcentajes ciegos de las votaciones: 8,7%, 10,7%, 34,3% y 46,3%. La menos votada, que resultó ser Ylenia, supo a los pocos minutos que estaba salvada. Una vez solventada la cuestión JJ pasó de nuevo a los líos de parejas. Le tocó el turno a Jesús Ruz y María Jesús Ruiz, entre los que ha habido un acercamiento los últimos días. Pese a todo, ella le advirtió a su exmarido que «no quiero que tú pienses que nosotros podemos llegar a ser algo más».

Pero en «GH DUO» no pasan más de diez minutos sin que se hable de Suescun y Albalá. La madre de ella, desde plató, se puso a practicar su deporte favorito, que es despellejar a Alejandro. Esta vez no por nada que le hubiese hecho a su hija, sino por su actitud en el concurso. «No tiene valores», zanjó Galdeano. Y JJ, siempre hábil, quiso dejar a su tertuliana en evidencia: «¿Hablas tú de tener valores? ¡Si tuviste una cena con Julio y lo primero que le dijiste era que querías sus empresas!».

Poco más tarde, JJ anunció algo que nadie se esperaba: «Esta noche habrá otra nominada que se salvará». Luego el presentador ordenó a Kiko Rivera e Irene Rosales que pasasen al confesionario para mostrarles una sorpresa. Este martes su hija cumplía un alo, y desde «GH DUO» le hicieron un vídeo, que los espectadores no vimos, para mostrárselo a sus padres. Los dos rompieron a llorar de emoción y a decir que sus hijos son «lo más importante que tenemos en la vida».

La segunda menos votada por el público fue Raquel, por lo que se libra de llegar a la gala del jueves con la amenaza de ser expulsada.