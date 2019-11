Cortan a Tejerina en TVE cuando quería hablar de los ERE porque ya hablaron de ello «la semana pasada»

No es la primera ocasión ni probablemente será la última en que Xabier Fortes mezcla información con opinión, priorizando ciertos temas sobre otros en «Los desayunos» de TVE, espacio que dirige y presenta.

En su día lo hizo con Cataluña, comunidad a la que se refirió como un país diferente a España hace un año, y tuvo que pedir disculpas por algo que calificó como «un lapsus».

En esta ocasión, el periodista gallego se ha descubierto durante un encuentro en televisión con Isabel García Tejerina. la exministra de Agricultura quiso hablar sobre los ERE, cuya sentencia se anunció la semana pasada, mermando a la cúpula de un PSOE que ha visto cómo dos de sus expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han sido condenados por la Audiencia de Sevilla por su uso arbitrario del poder.

«Veo que no me preguntan por los ERE, un tema importante que ha pasado así, un poco fugaz», le dijo Tejerina a Fortes, sorprendida por la falta de alusión a un tema de evidente relevancia.

El presentador del programa de la cadena pública no dudó en justificarse asegurando que del caso de corrupción socialista ya se había hablado, con «un monográfico», la semana pasada.

Y así se resolvió la única alusión a la sentencia judicial en la televisión pública, algo que indignó al PP, que en su cuenta oficial de Twitter no dudó en referirse a la falta de profesionalidad de Xabier Fortes: «Parece que en TVE no les interesa mucho que se hable del mayor caso de corrupción de la historia de España ¿Es una broma?».

🔴 Parece que en TVE no les interesa mucho que se hable del mayor caso de corrupción de la historia de España.



-Tejerina: Veo que no me preguntan por los ERE.

-Presentador: Ya hablamos la semana pasada.



¿Es una broma? pic.twitter.com/xdtJ0wmSmX