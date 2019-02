Actualizado 26/02/2019 a las 22:31

Este próximo viernes, la cartelera española asiste al estreno de «4 latas», un drama con tintes de comedia bajo la dirección de Gerardo Olivares y que está protagonizada por Quique San Francisco, Hovik Keuchkerian, Susana Albaitua, Arturo Valls y el francés Jean Reno. Para presentarla ante la audiencia, el último acudió este martes a «El hormiguero», el programa que conduce Pablo Motos en Antena 3.

El intérprete galo, consagrado en Hollywood, de ascendencia española y nominado a tres Premios César, es uno de los principales activos del largometraje. Conocido por su trabajo en títulos tan exitosos como «León», «Ronin» y «El gran azul» se personó en «El hormiguero» con una entrada triunfal, que fue aplaudida por el propio Motos. «Tú lo haces muy bien, yo no sé hacerlo así», reconoció el presentador al verle entrar en plató.

Después de hablar acerca de los «seis» hijos que tiene, Reno y Motos comenzaron a desgranar «4 latas», la primera película rodada en castellano por el actor. «Qué suerte la mía. Ha sido un placer. Estaba muy contento», explicaba Reno en un español perfecto, antes de ofrecer una pequeña sinopsis sobre la cinta. «Es una comedia acerca de un hombre que tenía su coche y lo iba vendiendo y tal. Y acerca de sus amigos y su entorno. Es una película humana, con mucho corazón», enfatizó, antes de que Motos desvelase en «El hormiguero» un inesperado detalle acerca del rodaje en el desierto.

«Me han comentado que, durante el rodaje, todos teníais problemas con el estómago... menos tú», dijo el presentador. Reno confirmó su versión. «Así es, aunque en la película pasa lo contrario», respondió entrre risas, antes de ensalzar el trabajo del resto del reparto de la cinta. En ese aspecto, Motos incidió en un actor en concreto: Quique San Francisco. «¿Qué pasa, que le conoces?», preguntó Reno.

La respuesta de Motos no pudo ser otra. «Le conozco demás. Preferiría no conocerle tantísimo», espetó acerca de San Francisco, ante el revuelo del público. Viendo lo sucedido, el presentador bromeó: «Os lo llevo a vuestra casa unos días y luego ya me decís».

A continuación, ambos pasaron a hablar acerca del cine y sobre las diferencias existentes entre rodar en Hollywood y hacerlo en Europa. «Antes había más grandes películas que ahora. Pero bueno, cuando dicen "acción"... es igual. Aunque hay actores con los que puedes protagonizar películas y apenas hablar. No vamos a dar nombres, ya sabes por qué... hay algunos que tienen corazón, pero otros que no», expresó en ese aspecto, en una contundente crítica al sector.

Tras ello, Motos le pidió al actor que diese un «consejo» para la vida a los jóvenes que ven el programa. Tras zozobrar un poco, el intérprete lo tuvo claro. «Que sean honestos con sus emociones y sus ganas. Que no cambien lo que piensan. Que se queden con su honestidad y que no piensen que están esperando algo de ellos», recalcó Reno en «El hormiguero».