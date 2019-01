Bob Pop, contra la cobertura de la tragedia de Julen: «¿Me estoy aprovechando de las sobras de carnaza de AR y Griso?»

Actualizado 29/01/2019 a las 14:38

Bob Pop, colaborador y subdirector de «Late Motiv» (Movistar+), reflexionó en su monólogo de la noche del lunes sobre el tratamiento informativo del caso Julen, criticando especialmente el tratamiento que han hecho los programas matinales de Ana Rosa Quintana y Susanna Griso. «Han estado todo el rato con esto con unos datos de audiencia que te cagas», subraya. «Han sido unos días de horror, porque a costa de una tragedia espantosa, de un suceso que los medios han convertido en una especie de espectáculo dantesco como de “El gran carnaval”, terrorífico, bochornoso, repugnante, pornográfico en el peor de los sentidos...». Pero también planteó que, en cierto modo, al criticar este tratamiento él participaba de esa «carnaza».

Bob Pop haciendo croquetas con las sobras del horror. pic.twitter.com/XcOHbUqOjD — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) 28 de enero de 2019

Bob Pop también arremetió la incoporación del «reality» al tratamiento de ciertas tragedias y la tendencia de la televisión a entrevistar a personas en shock. «Que yo creo que la TV nunca debería entrevistar a personas en estado de shock, bastante es que a algunas les paguen por sentarse en un plató. Pero ya que tú vayas a buscarles y les entrevistes... me parece mal».

Sin embargo, la reflexión que planteó a Berto Romero, presentador por un día tras la baja de Andreu Buenafuente por los premios Goya, fue aún más allá: «A mí esto me parece lo peor. A mucha gente también. Pero sin embargo a mucha otra gente le interesa, y da unos datos de audiencia brutales. Me hago una pregunta que a mí me persigue constantemente: ¿Para ti qué es más importante o qué prefieres: ganar, o tener razón?».

Aunque Berto contestó que «tener razón», Bob Pop argumentó que las repsonsables de los matinales, en cambio, quieren ganar, y que, en cierto modo, cuando ganas «de algún modo sientes que en este negocio te dan la razón».

«Y yo estoy aquí, como mucha otra gente, criticando este espectáculo lamentable, esta exhibición de cómo 'arg' y 'Grissom' devoran carnaza delante de la audiencia millonaria. ¿Pero no estoy aprovechándome, de un modo indirecto, de esa carnaza que 'arg' y 'Grissom' se han comido? ¿No estoy haciendo croquetas con tus sobras? ¿Esto no es una ración de croquetas que te acabo de servir yo con las sobras de carnaza de AR y Griso como para una boda? Ahí te dejo esta pregunta, que yo mismo me la hago también. No tengo clara la respuesta», añadió Bob Pop. «Estamos apuntándonos un detalle de nuestra autoridad moral a costa de la bajeza de otros. Pero estamos utilizando la misma materia prima que esa gente que lo hace fatal. Y a mí eso me genera conflicto», zanjó.