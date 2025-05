La contestación de Blas Cantó a Rocío Monasterio por mencionar Eurovisión

Blas Cantó (29), representante de Eurovisión 2020 (y 2021), no tiene reparos en decir lo que piensa. Ya el pasado mayo, el exmiembro de la banda Auryn contó en «La resistencia» (Movistar+) que un compañero nunca le había devuelto un dinero que le prestó al principio de su carrera. Y ahora no ha dudado en contestar a la diputada de Vox, Rocío Monasterio , que comparó Eurovisión con el recuento de votos y el ajustado margen de ambos candidatos en las elecciones de Estados Unidos.

«Esto está siendo casi mejor que Eurovisión», tuiteó un compañero de la formación política, el diputado Víctor Sánchez del Real; a lo que ella añadió que era «¡mucho mejor que Eurovisión!», con varios emoticonos de caras llorando de risa. «Lávense la boca para hablar de Eurovisión» , respondió entonces Blas Cantó, con un emoticono de un payaso, al tuit de Monasterio.

La respuesta de Cantó a la diputada de Vox provocó multitud de comentarios; algunos de ellos, en contra de él. «Te metes en un jaleo que no te corresponde. Eres poco avispado», «peinarse el tupé no es trabajar», etc. El cantante les contestó: «Me corresponde como ciudadano y como español. Como tú. Aquí no se puede venir a adoctrinarnos, ¿te queda claro?».

Lávense la boca para hablar de Eurovisión 🤡 — Blas Cantó 🇪🇸 (@BlasCanto) November 4, 2020

