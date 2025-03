El consejo de Paco León a Fernando Simón sobre la fama

Con motivo del estreno de la miniserie 'Besos al aire' el próximo viernes 26 de marzo en Disney+ , su protagonista Paco León (46) acudió a 'La resistencia' (Movistar+) junto a la actriz Mariam Hernández (37) para hablar sobre este último proyecto producido por Mediaset España y ambientada durante el confinamiento de primavera de 2020 y la primera ola de la pandemia.

«Fernando Simón, durante un tiempo, fue la persona más famosa de España», comentó el presentador de 'La resistencia', David Broncano. «¿Cómo creéis que gestionará no ser ya famoso? Imagínate que se hace un juguete roto de la pandemia», les preguntó a los intérpretes invitados.

Y Paco León, que conoció la fama extrema por su personaje del Luisma en la serie de Telecinco 'Aída', le mandó con ironía un mensaje a Fernando Simón por su repentina popularidad hace un año como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Poco a poco, Fernando. pic.twitter.com/OOCLado6lK — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 22, 2021

«Fernando, poco a poco. Ahora te agobia la fama, seguro. Y, de repente, no quieres salir a la calle y te agobias. Pero yo, que he pasado por todo, recuerdo una vez que estaba agobiado y me fui a Nueva York y después me aburría porque nadie me llamaba. "Hostia, ¿estoy enganchado o no?". Así que te recomiendo que, cuando lo dejes, como los antidepresivos u otras cosas, poco a poco, Fernando», le dijo a cámara intentando no reírse.