El conmovedor alegato de Nacho Duato contra la homofobia en «Prodigios»

Actualizado 29/04/2019 a las 10:31

El bailarín Saïd Ramos se ha convertido en el primer ganador de «Prodigios», el programa de talentos de Televisión Española presentado por Boris Izaguirre y en el que ejercen como jurado Nacho Duato, Andrés Salado y Ainhoa Arteta. Además de vencer el talen show, Saïd Ramos se ha convertido en protagonista del que, sin lugar a dudas, será uno de los momentos más recordados del programa. Tras ejecutar con maestría «Andantino» de Tchaikovsky, Nacho Duato pasó a valorar su actuación y no dudó en compartir con el pública su dura experiencia como bailarín y la homofobia sufrida incluso en el seno de su familia.

«Empecé a bailar a los 13 años. En casa no me dejaban, me tuve que ir a un estudio, pero no había niños. Cuando salía, tenía que esconder las mallas y las zapatillas porque los niños de la escuela me llamaban marica». Tras enumerar los teatros en los que ha actuado a lo largo de su carrera, Nacho Duato afirmó que su padre solo le había visto bailar cuatro veces.

"Qué suerte que hayas nacido en una España libre, una España democrática, y no la que me tocó vivir a mí". Qué emocionante, #NachoDuato. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/h2f09jCBiT — JA Bayona (@FilmBayona) 28 de abril de 2019

«Cuando te veo bailar pienso en lo joven que eres y que quieres reivindicar el puesto del hombre en la danza. Cuando vi a tu padre cómo te apoyaba, yo que siempre decía que si no venía mi padre es porque está muy ocupado, ahora pienso en qué cosa más grande me he perdido. No sabes qué suerte tienes de haber nacido en una España libre y democrática, no la que me tocó vivir a mi», concluyó Nacho Duato.