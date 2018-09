El Congreso desmiente a Caffarel: no consultó a los letrados si su nuevo cargo era incompatible

Actualizado 05/09/2018 a las 10:13

El cargo de Carmen Caffarel en el Comité de Expertos de RTVE que evaluará a los candidatos a dirigir la radiotelevisión pública es incompatible por ley con su asiento en el consejo de administración de Radio Televisión Madrid, como desveló ABC el lunes. Contactada la víspera por este diario, Caffarel aseguró que «lo consulté con los letrados de las Cortes y me dijeron que no había problema», pero fuentes oficiales de la Cámara Baja aseguran que «no consta» ninguna consulta de Carmen Caffarel a los servicios jurídicos acerca de la compatibilidad de sus cargos.

De hecho, los letrados de las Cortes no solo no han realizado el estudio de la misma sino que menos aún le han comunicado que pudiera simultanear ambos puestos. Las fuentes consultadas apuntan a que lo único que podría haberse producido es una consulta informal a algún letrado o al presidente de la Cámara, sin validez legal alguna. La letrada del Comisión Mixta para RTVE es Clara Garrido. Otra opción es que la consulta de Caffarel aún no hubiera llegado a la Cámara Baja pero esta hipótesis contradice lo que ella misma aseguró a este diario, diciendo tener ya la respuesta de los letrados.

La Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid es tajante. El apartado 1 del artículo 17 establece que «los miembros del consejo de administración estarán sujetos al régimen de incompatibilidades establecido (...) siendo en todo caso incompatibles con el ejercicio de cualquier cargo de elección o designación política». Caffarel fue seleccionada para el «comité de sabios» de RTVE a propuesta del Grupo Socialista.