«¿Cómo que no hay directo?»: la accidentada edición de «Antena 3 Noticias» desde Washington Sandra Golpe protagonizó un informativo con ruidos extraños y piezas que no entraban a tiempo

Este martes 3 «Antena 3 Noticias 1» preparó una edición especial desde Washington, a donde se desplazaron los servicios informativos para seguir de cerca las elecciones presidenciales a la Casa Blanca. Pese a la preparación del equipo, los primeros cinco minutos de emisión encaderon una sucesión de problemas técnicos y fallos en la transmisión de las conexiones que culminaron con una pillada a la presentadora, Sandra Golpe, por un micrófono abierto: «Ha fallado todo el directo».

A las 15.00 horas comenzó una edición que pretendía mostrar el «gran despliegue» que el equipo había preparado; sin embargo, su arranque fue atropellado. El audio de las piezas de los candidatos a los comicios Donald Trump y Joe Biden pisaron a la presentadora, cuya imagen entró antes de tiempo. Sandra Golpe apareció en pantalla con media sonrisa y mirando a un lado, esperando una señal que llegó segundos después de que la enfocaran.

Parecía que estos retrasos se acabarían con la presentadora, pero se acumularon durante los primeros cinco minutos, los correspondientes al sumario. Además de estos fallos, se coló el ruido de unas obras que no se sabía de donde procedían; incluso se escuchó un sonido correspondiente a un mensaje de WhatsApp.

Los problemas al pinchar las señales de los corresponsales siguieron dándose. Primero al pasar a una pantalla partida con los diferentes desplazados en Estados Unidos sin que se diera paso a ninguno en ese momento, después con un intento de Sandra Golpe de introducir el segundo confinamiento que se está valorando en España. La presentadora dio paso a unos totales que no aparecieron en pantalla, quedándose ella en pantalla durante 20 segundos.

A continuación, «Antena 3 Noticias» conectó con una reportera situada Madrid para hablar de la evolución del coronavirus en España. Tras terminar su intervención, la señal del informativo se mantenía en ella mientras de fondo se pudo escuchar a Golpe, con un micrófono abierto: «Ha fallado todo el directo. No oigo». Pero no fue el único comentario que se escuchó de la presentadora. Instantes después, cuando el informativo continuaba con temas de sociedad, se escuchó: «¿Cómo que no hay directo?».