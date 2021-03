¿Cómo ver Mitele Plus en Movistar+? Telefónica y Mediaset España acuerdan incluir la plataforma Mitele Plus en el descodificador UHD de Movistar+

Alguno de los programas más vistos de la televisión como ‘La Isla de las Tentaciones’, ‘Supervivientes’ o ‘La que se avecina’ llegan a Movistar+ de mano de Mitele Plus, la plataforma de Mediaset España, que ha firmado un acuerdo con Telefónica para incluirla en el descodificador UHD de Movistar.

Además, en Mitele Plus también se pueden ver películas como 'Adú', que ganó el Goya a mejor dirección, o eventos deportivos como la Eurocopa de Fútbol. Esta nueva alianza se suma a las ya consolidadas de Movistar con otras plataformas de contenidos como Netflix, Disney+ o DAZN.

Mitele, perteneciente a Mediaset España, ha registrado cerca de 3.000 millones de vídeos vistos acumulados y 2,5 millones de usuarios únicos de media mensual en 2020. Ofrece la posibilidad de ver los canales lineales de Mediaset España, así como todos los contenidos VOD del grupo en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

Entre su oferta destacan los programas de producción propia de Mediaset España como ‘La Isla de las Tentaciones’, ‘Got talent’, ‘El programa de Ana Rosa’, ‘Sálvame’, ‘Ya es mediodía’, ‘Cuatro al día’, ‘First Dates’, ‘Socialité’, ‘Planeta Calleja’, y próximamente ‘Supervivientes’ o ‘El Precio Justo’; sus ediciones de Informativos Telecinco; ficción nacional y extranjera como ‘La que se avecina’, ‘Caronte’, ‘Love is in the air’, ‘Mi hogar mi destino’, ‘Matrimonio por sorpresa’, ‘Dulce venganza’, ‘Erkenci Kus’, ‘Kara Sevda’, ‘Trampa de amor’, ‘Te alquilo mi amor’, ‘Sühan’, ‘Hayat’ y ‘Totalmente diva’; una selección de películas producidas por Telecinco Cinema que ocupan un lugar destacado entre las más vistas y galardonadas de la historia del cine español como ‘Adú’, ‘Perfectos desconocidos’, ‘Tadeo Jones’, ‘Un monstruo viene a verme’ o ‘El Secreto de Marrowbone’, así como numerosos docusoaps, miniseries, concursos y talents shows.

En materia deportiva, ofrece partidos de la Copa del Rey, de la UEFA Nations League, partidos amistosos internacionales de fútbol, encuentros clasificatorios de España para el Eurobasket 2022 y próximamente, incorporará el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA y la Eurocopa de Fútbol.

Junto a todo este contenido, la plataforma ofrece prestrenos de ficciones y emisiones exclusivas de contenidos de gran demanda como ‘La isla de las tentaciones’ o ‘La Campos móvil’ y algunas de las afamadas series turcas como ‘Love is in the air’ o ‘Mi hogar, mi destino’, entre otros, así como eventos especiales para suscriptores a ‘Mitele Club’ protagonizados por conocidos presentadores y colaboradores de Mediaset España.

¿Cómo será el acceso a Mitele PLUS dentro de Movistar+?

El servicio de Mitele PLUS estará integrado en la home de Movistar+ de manera que se podrán encontrar sus títulos a través de la navegación así como de las facilidades de búsqueda y descubrimiento de contenido que ofrece la plataforma.

Los clientes que no estén registrados en Mitele y deseen contratar la suscripción PLUS, podrán realizar la contratación a través de la plataforma Movistar+ desde la sección Mi cuenta/Otras suscripciones. Sin necesidad de entrar en la aplicación, los contenidos de Mitele PLUS serán accesibles también desde el buscador del descodificador.

El servicio de Mitele PLUS estará disponible en los próximos meses para los clientes de Movistar+ con descodificadores UHD, de los que actualmente ya hay desplegadas 1.300.000 unidades en España.