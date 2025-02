Cómo se infiltró el corresponsal de ABC en Asia en el principal cementerio de Wuhan

El corresponsal de ABC en Asia, Pablo M. Díez , intervino anoche en directo en 'Horizonte' , el programa que presenta Iker Jiménez y en el que uno de sus temas estrella es el coronavirus . Desde hace casi un mes se emite los miércoles por la noche en Cuatro tras varios meses de emisión en Telecinco. El periodista de ABC, desde hace 16 años en China, habló con el presentador por videollamada desde Shanghái sobre la misión de la OMS en Wuhan para averiguar el origen del coronavirus . ABC ha sido el único medio español en seguir dicha misión sobre el terreno, por lo que el testimonio del corresponsal fue clave en la última entrega de 'Horizonte'.

«Lo que cuentan los medios de información es muy distinto de lo que se cuenta en Occidente porque la mayoría de los chinos realmente piensan que el coronavirus se originó en un laboratorio militar de Estados Unidos y que entró en Wuhan, o por esos alimentos congelados importados, o por los juegos militares de octubre de 2019 que hubo en esa ciudad», contó Pablo M. Díez. Esta segunda teoría, señaló el corresponsal de ABC, ha sido secundada por la propia China.

El periodista insistió en no estigmatizar a los ciudadanos chinos, pero sí hay que pedirles una responsabilidad a su «gobierno»: «No olvidemos que es una dictadura donde está intentando ocultar toda información sensible. [...] Se intenta matar la historia al completo para no salir nada negativo. [...] Las autoridades han dado órdenes a los médicos de no hablar. [...] Este es el interés de la dictadura china para que no se sepa nada del origen del coronavirus».

Durante la búsqueda del origen del coronavirus (por parte de epidemiólogos, virólogos, médicos y veterinarios internacionales durante dos semanas), los guardias de seguridad intentaron tapar las imágenes que captaron los periodistas. «Es una campaña nefasta de relaciones públicas», criticó Pablo M. Díez en 'Horizonte'.

Al corresponsal de ABC, por ser extranjero, ni siquiera le dejaron entrar al cementerio principal de Wuhan . Como advirtió Iker Jiménez, una de las incógnitas es el número de muertos allí. «No querían que viésemos la sección de fallecidos entre enero y marzo de 2020. Finalmente pude entrar. Dije que era profesor de inglés, llevaba las flores y el dinero para quemar, me acompañó un guardia de seguridad, me llevó un cochecito de golf y justo, cuando se dio la vuelta, pude hacer unas fotos».