El comentario machista en «Volverte a ver» que ha indignado a la audiencia

Actualizado 20/08/2018 a las 10:44

La colaboradora de televisión Tamara Gorro acudió el pasado viernes a «Volverte a ver», el programa que emite Telecinco y en el que los invitados se reencuentran con viejos conocidos o con familiares a los que jamás habían puesto cara. Gorro, extronista de «Mujeres y Hombres y viceversa» acudió al programa de Mediaset para hablar de la gestación subrogada y contar la experiencia vivida con su primera hija.

Para defender el que, a todas luces, es un tema de lo más controvertido en España, Tamara Gorro explicó su dura lucha para intentar convertirse en madre y la frustración al comprobar que no podía conseguirlo de manera natural. Fue en ese momento cuando la televisiva joven pronunció una frase que no gustó nada a los televidentes: «Es muy duro no poder darle a tu marido un hijo», afirmó Tamara Gorro ante el presentador del espacio, Carlos Sobera. El comentario no pasó desapercibido en las redes sociales:

Nunca he entendido eso de “darle un hijo...” #VolverteAVer — Amaia (@amaia8785) 17 de agosto de 2018

Madre mía que estoy flipándolo muy fuerte... Que la culpa es de ella por no poder tener hijos, dice. Año 2018. Uff.#VolverteAVer — Espartana16 (@Espartana16) 17 de agosto de 2018

#volverteaver Una mujer NO tiene OBLIGACIÓN de darle un hijo a Nadie.. Se lo pueden decir a esa chica?? — 🏳‍🌈 ▪Sнanтyconн▪ 🏳‍🌈 (@Shanty_Con_H) 17 de agosto de 2018