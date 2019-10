El comentario de Lydia Lozano que le puede costar una demanda

Actualizado 01/10/2019 a las 09:43

Tras su paso por «GH DÚO», Antonio Tejado se ha desvinculado del mundo televisivo intentando buscar algo de paz. Sin embargo, hace unos días repareció para conceder una exclusiva. En ella, Tejado hablaba sobre sus adicciones y cómo está haciendo frente a este problema. «Con la cocaína descubrí que era alcohólico», dice el televisivo en «Lecturas». Sin embargo, no todo el mundo se ha creído sus palabras.

En «Sálvame», fue uno de los temas que ocupó gran parte de la tarde del lunes, y Lydia Lozano tuvo unas palabras muy duras para Tejado: «No me parece bien que se vaya a una revista y se cuenten unas cosas porque necesita dinero cuando a lo mejor todo no es verdad».

Todo empezó por el relato de Ylenia, que no quiso hablar en su día de los motivos de su ruptura con Antonio porque él no reconocía tener un problema: «Yo sabía por qué habías cortado con él, pero tampoco se puede ir a una revista a decir ciertas cosas que no son verdad todo porque necesite dinero».

Sus palabras tuvieron una respuesta casi inmediata del aludido, que amenaza con demandas. «Has dado a entender que ha vuelto a las andadas, has dicho que ha mentido y que lo ha hecho para ganar dinero», le ha transmitido Rafa Mora a la periodista, pero ella no tiene miedo: «No voy a ir sola a ese juicio».