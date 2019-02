Un comensal, a la cámara de «First Dates»: «Borjita, espérame con la mariscada que me he atrevido a venir»

Actualizado 28/02/2019 a las 22:34

La penúltima noche de la semana en «First Dates» la desvirgó Ángel, un empresario gaditano de 42 años que dijo ser «una persona muy nerviosa que está siempre haciendo cosas, pero a veces echo de menos tener a alguien a mi lado con quien compartir las cosas». Ángel llegó al restaurante en busca de «una persona como yo, sin miedo a probar cosas nuevas, que le guste viajar y no estar todo el día en casa». El gaditano llevaba dos años soltero después de una relación de casi veinte años, y creía que ya había pasado un tiempo de reflexión prudencial antes de conocer a otra persona.

Para cenar con él llegó a «First Dates» Gema, una cordobesa de 41 años que trabaja como profesora de baile. Se definió como una persona «abierta y muy divertida, pero al mismo tiempo soy reservada». Sobera les presentó junto a la barra y Ángel quedó encantado con la primera impresión: «Es un caramelito, una mujer muy bella». Ella, aunque no mostró tanto entusiasmo, tampoco parecía contrariada con su pareja.

Al sentarse a la mesa se pusieron a hablar sobre tatuajes, pues ambos llevaban varios por el cuerpo. Se notaba que él estaba muy nervioso e intentó calmarse con una verborrea interminable, sin apenas dejar hablar a Gema. «Yo tengo pinta de clásico, pero aunque no lo parezca tengo los dos brazos tatuados. Pero, en cambio, para vestir y en mis modales soy chapado a la antigua». Luego le sacó el tema del deporte, la montaña, la música...un monólogo que no se agotaba nunca.

«Este hombre es nervioso e hiperactivo, se le nota ya en el parpadeo», dijo ella en el confesionario, «me pone de los nervios, no calla». La conversación siguió en el mismo tono y hacia la mitad de la cena ella ya había tomado una decisión: «Este hombre no me da tranquilidad. El nerviosismo que él tiene no se quita ni con tila». Al final, aunque él sí que quiso tener una segunda cita ella rechazó la oferta.

Para la segunda pareja de la noche llegó primero Fanely, una estudiante madrileña de 20 años que se presentó como «una tía con carácter, con muchos huevos». La joven buscaba en el programa a «un chico divertido, guapito y que sea activo. Que no me aburra». Su compañero sería José, un camarero de 24 años apodado como «el chulín de Vallecas, porque siempre vacilo a todo el mundo, como debe de ser».

Cuando Fanely vio a José le entró «la risa, porque me pareció gracioso. Tengo una buena impresión». A él se le veía muy nervioso en los primeros segundos, y solo se le ocurrió decir que hacía unos dulces muy ricos, «y cuando quieras te hago uno». Si estaba tan ansioso era porque su pareja le había encantado: «¡Vaya cuerpazo! Vamos, no me he visto yo nunca en otra igual».

En la mesa la covnersación fue agradable y distendida, pues José se esforzó en divertir a su pareja. «Mi padre se llamaba Ermenegildo y me quería llamar así, pero la enfermera le dijo a mi madre que me llamase José. ¡Y menos mal! Porque hubiese visto las nubes», contó el madrileño con mucha gracia. Al cabo de un rato hablaron sobre sus aspiraciones amorosas, y coincidieron en que ambos buscaban una pareja estable, pero que les dejase su espacio personal.

Cuando ya se había roto el hielo «el chulín de Vallecas» le confesó a Fanely el verdadero motivo de su visita al programa: «Tengo un colega que es Guardia Civil estaba todo el día diciéndome que no tenía huevos a ir a «First Dates» y que si iba me invitaba a una mariscada, a mí y a mi pareja». A ella le hizo gracia la propuesta y aceptó la invitación del vallecano.

«¡Venga, Borjita! !Que decías que no tenía cojones a venir al programa!», se burló José dirigiéndose a la cámara, «espérame con la mariscada y prepárate porque vas a pagar bastante. Y si ella no quiere venir, entonces me la pagas a mí solo». La cita ya parecía encarrilada y él se fue al baño para hablar con unos de sus amigos: «Está muy bien la chica, pero tiene un nombre tan raro que no me he acordado. ¡Vamos!, ¡aquí está el auténtico chulín de Vallecas!».

A la hora del desenlace, los dos quisieron tener una segunda cita y entonces él dijo: «Pues nos vamos a la mariscada, que nos invita el Borjita».