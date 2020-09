«Cine de barrio» ya tiene nueva presentadora: Alaska La cantante coge el relevo de Concha Velasco al frente del decano programa de cine

«Cine de Barrio», el decano espacio de La 1 que recupera clásicos españoles de los cincuenta, sesenta y setenta, ya tiene nueva presentadora tras la salida de Concha Velasco: Alaska. La polifacética artista tomará el relevo al frente del programa el próximo 26 de septiembre. Ese mismo día ambas estarán en plató y la primera compartirá con su sucesora sus sensaciones sobre sus casi diez años al frente del formato.

Cantante, actriz, presentadora, escritora… el primer vínculo de Alaska con TVE se remonta a los años ochenta, cuando presentó el mítico «La bola de cristal»; recientemente ha sido presentadora de «Alaska y Coronas» y «Alaska y Segura».

«Cine de Barrio», dirigido por Paco Quintanar, nació en 1995 de la mano de José Manuel Parada, y también ha contado con Carmen Sevilla, Inés Ballester y Elena S. Sánchez como presentadoras. El programa recupera películas para toda la familia, recibe a actrices, actores, directores y técnicos para hablar de esos largometrajes o de su contexto, y recuerda a figuras de la cultura española.

La marcha de Concha Velasco

Concha Velasco, como ella misma relató en una entrevista con ABC, se marcha del formato por decisión propia. «Me puse en contacto con Toñi Prieto, Paco Quintanar y Rosa María Mateo y les comenté mi decisión», explica Velasco al otro lado del teléfono. «En este programa me he sentido la persona más feliz de la tierra. Se han portado maravillosamente conmigo. Yo no soy dueña del programa y he dejado “Cine de Barrio” por honestidad», cuenta, al tiempo que añade: «La temporada pasada estuve de gira con “El funeral” recorriendo toda España, salvo los lunes y martes que acudía a Prado del Rey a grabar el programa. Estoy a punto de cumplir 81 años (el próximo mes de noviembre) y ya no soy una jovencita. No puedo hacer “Cine de barrio” y teatro como el año pasado. Ahora quiero dedicarme de pleno en lo personal a mi familia y en lo profesional quiero centrarme en el teatro».

«Han sido once años maravillosos y este es el momento justo de dejarlo. Los que de verdad me conocen saben que soy honesta, honrada y valiente. He tenido problemas con Hacienda y a diferencia de otros yo no me he ido de España, me he quedado aquí, he cambiado de casa y estoy en paz con todo el mundo», subraya la actriz, que en estos momentos está inmersa en la preparación de «La habitación de María», un monólogo sobre una escritora agorafóbica encerrada en su piso durante un incendio.