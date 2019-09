Actualizado 29/09/2019 a las 19:59

Este jueves, el periodista deportivo Julio Maldonado, más conocido como Maldini, concedió una entrevista a «El mundo» en la que analizó, entre otros menesteres, la situación actual de la profesión. En declaraciones al citado medio, el comunicador lamentó el hecho de que la información esté «tendiendo a programas tipo “El chiringuito”», el formato que presenta Josep Pedrerol en las madrugadas de MEGA, cadena de Atresmedia.

En ese sentido, el respetado periodista de Movistar+ y COPE se expresó con claridad. «No es periodismo, sino un show. Tomárselo en serio, sería absurdo», comentó, antes de analizar el que Maldini considera «un problema gravísimo»: «Mucha gente piensa en el periodismo deportivo y piensa en eso», agregó, al respecto de «El chiringuito». «Hay buen periodismo deportivo si sabes encontrarlo, pero te obliga a buscarlo», siguió diciendo.

Unas declaraciones, las de Maldini, que han generado un gran revuelo dentro del sector. Y como no podías ser de otra manera, las reacciones de los colaboradores habituales del programa de Pedrerol no han tardado en llegar. Algunos de los tertulianos asiduos del formato, como Tomás Roncero, Juanma Rodríguez, Jota Jordi y José Luis Sánchez han cargado contra el periodista de Movistar+ y expresentador de «Fiebre Maldini».

Roncero fue el único colaborador de «El chiringuito» al que Maldini mencionó expresamente en su entrevista. «Llego a casa después de comentar un partido de Champions y prefiero poner otro partido que ponerme a ver a Roncero pegar gritos, y mira que quiero a Roncero», comentó el periodista. Unas declaraciones que su compañero de profesión no se ha tomado nada bien. «Voy a hacer una aclaración importante. Soy periodista desde mucho antes de que algunos supieran siquiera que iban a vivir de esta profesión. Orgulloso de ser licenciado en Periodismo por la Complutense y de dormir con la conciencia tranquila. No doy lecciones, aprendo cada día...», escribió en su Twitter, con recado a Maldini incluido.

Voy a hacer una aclaración importante. Soy periodista desde mucho antes de que algunos supieran siquiera que iban a vivir de esta profesión. Orgulloso de ser licenciado en Periodismo por la Complutense y de dormir con la conciencia tranquila. No doy lecciones, aprendo cada día... — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) September 28, 2019

Más crítico con el comunicador, en ese aspecto, se ha mostrado Juanma Rodríguez, que no ha dudado en atacar directamente a Maldini. «En lo que no piensa la gente cuando piensa en periodismo deportivo es en ti», refirió en su perfil de la citada red social, en la que calificó al periodista de «pedante» que ofrece «lecciones de estadística y nombres que no interesan a nadie». Lo hizo a través de una serie de mensajes, que posteriormente borró.

Mirad a Juanma Rodríguez dando lecciones de periodismo a Maldini y para ello tiene que recurrir a una tercera persona porque con él mismo no puede. Y encima de un palmero de Cristiano que le usa para dar noticias que a él le interesa que salgan. pic.twitter.com/91bYVHnWO0 — José L. Arévalo🇦🇩✨ (@iamjoselu) September 28, 2019

En una línea similar se expresó Jota Jordi, otro tertuliano de «El chiringuito». «El periodismo casposo me aburre. El análisis frio me aburre. Si “El chiringuito” es líder es porque además de análisis, debate, información... es pasión, sentimientos, naturalidad, colores... lo que es fútbol, vamos. Bienvenidos al 2019. Por cierto las noticias las damos nosotros», escribió Jordi, en el mismo tono en el que lo hizo su compañero José Luis Sánchez. «Periodistas que no han dado una noticia en su vida dando lecciones. Ninguneando referencias informativas y menospreciando a compañeros que marcan la pauta de la actualidad», publicó este último. Maldini, por su parte, no ha querido contestar a ninguno de estos comentarios y este sábado, estuvo comentando el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid junto a Carlos Martínez y Michael Robinson en Movistar+.

El periodismo casposo me aburre. El análisis frio me aburre. Si el @elchiringuitotv es líder es pq además de análisis, debate, información...es pasión, sentimientos,naturalidad,colores...lo q es el FÚTBOL vamos.

Bienvenidos al 2019.

Por cierto las noticias las damos nosotros🤫😉 — Jota Jordi (@jotajordi13) September 26, 2019