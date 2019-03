Actualizado 06/03/2019 a las 21:43

Este martes, el Ajax de Ámsterdam infligió un severo correctivo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El conjunto dirigido por Santiago Solari se veía en cuartos de final de la máxima competición continental, pero lo que sucedió en el feudo del equipo merengue fue muy distinto.

La escuadra holandesa derrotó a los blancos por un contundente 1-4 y demostró, una vez más, que los partidos de fútbol no se juegan sobre el papel. Y como no podía ser de otra manera, lo acontecido entre Real Madrid y Ajax fue caldo de cultivo de comentarios de todo tipo en «El chiringuito», el programa que conduce Josep Pedrerol en MEGA, cadena de Atresmedia.

Uno de los tertulianos habituales del espacio, Tomás Roncero, seguidor del Real Madrid más que confeso, se mostró especialmente contrariado a su llegada al formato de Pedrerol. En plató, se saludó con todos los colaboradores a excepción de Cristóbal Soria, siempre muy crítico con el conjunto blanco, y comenzó con un alegato de lo más incisivo. «Para estar triste hoy, hay que venir de una etapa en tu vida maravillosa, y así se valora mejor», comenzó diciendo Roncero, cariacontecido.

En su discurso, que se prolongó durante casi ocho minutos, el comentarista se refirió a un «ciclo» que ha terminado para el Real Madrid tras caer ante el Ajax. «Para un madridista, estos cinco años han sido la plenitud soñada, que muchas generaciones de madridistas no han tenido la suerte de vivir. Hoy se han cumplido 1.011 días. Nuestro reinado actual ha durado 1.011 días. Nos han destronado».

La semana «más dura» de su vida

El tertuliano también reconoció la superioridad del conjunto holandés durante la eliminatoria. «Nos han echado de mala manera. Nos han dado un gorrazo. Y otro. Y otro... Eso ha sido lo más duro», afirmó, antes de ser más incisivo aún en sus palabras y analizar esta última semana, en la que el Real Madrid, además de con el Ajax, ha caído en otras dos ocasiones en casa con contundencia frente a su máximo rival, el FC Barcelona. «Esta semana ha sido la más dura que he vivido como madridista. Ha coincidido que han sido los tres en nuestra casa, en nuestro santuario del Bernabéu. Nos han metido diez goles y hemos metido uno... y gracias. Es muy jodido asumir que eso ha pasado».

Pese a todo ello, Roncero trató de sacar pecho. «Lo que hemos hecho nadie más lo va a hacer. Es irrepetible. Hay que hacer mucha autocrítica, pero ser muy orgullosos de ser de este equipo. Estoy seguro de que cuando volvamos, va a ser con más fuerza», aseguró, antes de enviar un mensaje a los jugadores. «El Madrid se ha levantado de otras más gordas, y estoy seguro de que nos vamos a levantar. Os pido a los jugadores que no os abandonéis. Mantened el equipo con dignidad hasta que acabe la Liga. Ya sé, me pongo en vuestro pellejo y por dentro estáis vacíos. La Liga perdida, fuera de la Copa, fuera de la Champions... pero sois el Madrid. No podemos permitir que nadie se mofe ni se burle de nosotros. Por favor, tened dignidad en la caída y vamos a empezar a sembrar el Madrid del futuro. Nos han pasado por encima y estamos amargados, pero somos el Madrid», enfatizó el colaborador de «El chiringuito» en un discurso de lo más solemne.

En Twitter, cientos de usuarios no dudaron en atacar al tertuliano tras sus palabras, después de que asegurase hace solo unos días que el Real Madrid ganaría la Copa de Europa. «La prepotencia se paga muy, muy cara», afirmó un usuario. Otros, se hicieron eco de una camiseta del Real Madrid con la que llegó un día Roncero al plató de «El chiringuito», en cuya espalda se apreciaba el número «14» (en alusión a los 13 títulos de Liga de Campeones más el hipotético de este año) y la leyenda «En el Wanda», en referencia al Estadio Metropolitano, donde disputa sus partidos como local el Atlético de Madrid y sede de la próxima final de la Champions.