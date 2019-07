Actualizado 04/07/2019 a las 20:12

El periodista Josep Pedrerol ha sorprendido a toda la audiencia de «Jugones». Durante su habitual editorial en el que analiza, ofreciendo su propia opinión, las noticias del mundo deportivo, ha decidido cambiar su habitual estilo por uno mucho más impactante: un rap.

A golpe de tono musical, ha aprovechado para, al igual que lo hacía Will Smith, ofrecer las primeras estrofas del tema principal de «El príncipe de Bel-Air». La audiencia, atónita, presenció como el presentador, que siempre se ha caracterizado por su particular manera de ofrecer la última hora deportiva, se atrevía a intentar imitar al actor, aunque no con mucho éxito.

El motivo por el que Josep Pedrerol ha dado su editorial de esta particular forma es porque Atresmedia está involucrando a todos los presentadores de la cadena para anunciar la reposición de la serie «El príncipe de Bel-Air», que llegará próximamente a Neox.

«"Habre" las puertas»

Esta no ha sido la única polémica en la que se ha visto inmiscuído el espacio de Josep Pedrerol en las últimas horas. El espacio deportivo de LaSexta, para dar una información de superación, cometió un serio error que fue viralizado en seguida en las redes sociales.

El programa informaba de la historia de un niño que había sufrido una enfermedad en el corazón y que había conseguido volver a jugar al fútbol. Su sueño era poder entrar en el estadio del Sevilla F.C. para dejar un ramo de flores en recuerdo de Antonio Puerta. Por ello, el programa de Pedrerol puso en un faldón que «El Sevilla le "habre" las puertas». El error rápidamente se viralizó en redes, causando la mofa general ante la equivocación.