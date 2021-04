Chicote desvela en 'El Hormiguero' la receta con la que conquistó a su mujer El chef acudió al programa de Pablo Motos para presentar su libro 'Cocina de Resistencia'

Alberto Chicote acudió anoche a 'El Hormiguero' de Pablo Motos para promocionar 'Cocina de resistencia', el libro en el que el chef recopila las recetas que mostró a su audiencia de Instagram durante el confinamiento y que saldrá a la venta el próximo 28 de abril. «Me hace mucha ilusión, porque no surgió como tal, la idea vino sola durante la pandemia, contaba lo que hacía y la gente me pedía más. Como ya tenía todo el material publicado, pensé en reordenarlo y en tres meses lo reescribí todo. Después me di cuenta también que cada receta me evocaba una persona o un recuerdo y lo relacioné».

Así, Chicote desveló durante el programa que logró conquistar a su mujer con unas rosquillas, «aunque quiero pensar que yo puse también algo de mi parte». Adelmás, el protagonista de 'Pesadilla en la cocina' relató que el plató que más le gustaba en su etapa infantil eran los canelones de su madre y que su padre tenía el trabajo soñado por cualquier niño: «Mi padre trabajaba en una fábrica de chocolate, pero los propietarios también tenían chocolate en pastilla, fuimos un sábado a visitar la fábrica, mi hermano y yo descubrimos un montón de sacas con el chocolate roto de las tabletas. Al llegar a casa no podíamos comer hasta que vino el médico a casa y desveló lo que había pasado».

Con 'Cocina de Resistencia', Chicote busca «ayudar a mucha gente que no tiene muchos conocimientos culinarios para cocinar en casa». Además, todo lo recaudado irá a parar a la fundación ‘World Central Kitchen’ del cocinero José Andrés.

Debate de actualidad

Durante la tertulia de actualidad, Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val departieron sobre la ley que los animales no sean considerados cosas. «Yo creo que los perros tienen alma», dijo al respecto Tamara Falcó. También hablaron sobre elfinal del estado de alarma: «Sería interesante que cualquier medida que se tome sea muy bien explicada porque la gente está muy cansada», afirmó Cristina Pardo. «Yo noto cierta incoherencia porque viajo todas las semanas y no sé si hay contagiados en el avión, pero no puedo ir a ver a mis padres vacunados con PCR», se quejó entonces la presentadora Nuria Roca.