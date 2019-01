Actualizado 27/01/2019 a las 22:59

Este domingo Cuatro emitió un nuevo episodio de «Chester», el programa de entrevistas dirigido por Risto Mejide. En la edición de esta semana el catalán sentó en su sofá a la ministra de Defensa Margarita Robles y a la actriz Paula Echevarría, que da vida a la sargento paracaidista Martina Ibáñez en la miniserie de Telecinco «Los Nuestros 2».

Preparando su papel, la actriz asturiana pasó varias semanas conviviendo con un grupo de soldados del ejército español y contó que «fue un descubrimiento. Yo tenía una buena idea de nuestro ejército, pero desde que conviví con ellos tengo una idea mucho mejor». Su paso por la Brigada Paracaidista fue, aseguró, «lo que más me ayudó a meterme en el papel. Es impresionante lo que hace esa gente, para mí ellos son héroes. Pasamos un tiempo maravilloso con ellos».

Echevarría llegó al sofá de Risto diciéndole al entrevistador que «tenía muchas ganas de un cara a cara contigo, porque tenemos bien feeling y siempre es agradable conversar». Para arrancar la charla, el presentador elogió a la actriz porque «siempre das aquello que se espera de ti. Pero ojo, eso puede ser muy bueno o puede convertirse en una jaula de oro». Echevarría contestó que de ningún modo se siente «enjaulada, porque no me esfuerzo para hacer o que se espera de mí. Soy lo que quiero ser».

Risto quiso seguir hurgando en la herida y le preguntó si, debido a su trabajo y su estilo de vida, no temía perder la naturalidad. «No me da miedo ser natural», se defendió la actriz, «de hecho, me asusta dejar de serlo». La asturiana contó que «mi vocación de actriz viene de mi afán de disfrazarme. Lo más maravilloso de esta profesión es poder ser personas tan distintas, de diferentes épocas...Ha habido veces en las que mis personajes me han salvado de mí misma».

Echevarría le contó a Risto lo difícil que le había resultado echar a andar su carrera. «En mi pueblo de Asturias, cuando dije que me iba a Madrid a ser actriz la gente me miraba pensando "¿qué dice?"», recordó la asturiana, «yo trabajaba en una tienda de ropa, les dije a mis compañeras que quería ser actriz y pensaron que estaba pirada».

Una vez más, el presentador quiso seguir retando a su entrevistada y le pidió una aclaración: «¿Tú querías ser actriz o ser famosa?». Y la asturiana, sin dudar, contestó que «quería ser actriz, y me gusta la fama que tengo por mi profesión. El resto ya no lo decido yo y es la parte que menos me gusta». En ese momento empezaron a charlar durante un rato de la cara menos agradable de la fama.

«Los paparazzi son unos trabajadores y, como en todo, los hay buenos y malos», explicó Echevarría. Risto le recordó que «gracias a esas fotos de los paparazzi tu imagen vale más y estás en los medios». La actriz se puso a relatar algunas de las malas experiencias que ha tenido con la prensa del corazón.

«No todo tiene precio. Por ejemplo, el año pasado llevé a mi hija a urgencias porque estaba mala. Cuando llegué, había un photocall en la puerta», recordó la actriz, «yo saqué el móvil y grabé todo eso porque me pareció inhumano que una niña que va al médico tenga que pasar por eso». También se sintió violentada el día de la primera comunión de su hija: «En ese momento solo pensaba en que aquello no se me fuese de madre, y si para eso hay que pararse y posar, pues te paras y posas».

De hecho fue su propia la que le pidió que dejase de hacerse fotos con la gente por la calle: «Me pedían tantas fotos por la calle que estaba todo el rato teniendo que apartar a mi hija, hasta que un día empezó a llorar y pidió que no me hiciese más fotografías».

Respecto a los ríos de tinta que corren cada día sobre la vida de la actriz, Paula Echevarría fue muy tajante con Risto: «De todo lo que se ha dicho de mi vida, te puedo decir que han dicho un 10% de verdad».