Chelo García-Cortés: «¿Me va a decir Vox que mi matrimonio no es legal?»

La vida de Chelo García-Cortés Cadavid (Orense, 1951) está escrita. «Nosotros tenemos un destino. Por mucho que hagamos, moriremos cuando tengamos que morir. No sé cuántos años voy a durar, pero sé que nací un día y moriré otro. No elegí el ... día que nací, ni tampoco creo que pueda elegir el día que muera, a no ser que me suicide», cuenta la periodista en conversación con ABC. Chelo nunca ha pensado en el suicidio. «Pero soy hija de una suicida». La muerte de su madre es un capítulo, el más trágico, de las memorias que acaba de publicar la colaboradora de 'Sálvame' ( Telecinco ): 'Sin etiquetas' .

