«La Voz» censura una gran bronca de Paulina Rubio con el resto de «coaches» tras descartar a Aitor Martín

Actualizado 15/03/2019 a las 21:09

Hace dos semanas, «La Voz» asistía a una de sus galas más polémicas. En los asaltos, caían eliminadas dos de las mejores voces del «talent show»: la de Keila García, con su violonchelo, y la de Aitor Martín, pese a que el joven impresionó con el piano con «Como mirarte», de Sebastián Yatra. Pablo López y Miriam Rodríguez en el primer caso; y Paulina Rubio y Antonio José en el segundo, decidían prescindir de los artistas, que abandonaban así el programa musical que presenta Eva González en Antena 3.

Las redes sociales echaron humo, y tanto el nombre de la cantante mexicana como los de los dos vocalistas eliminados se convirtieron en «trending topic» en Twitter. Gran parte de la audiencia parecía no entender la expulsión de ambos concursantes, aunque parece que la discusión también se trasladó a plató. Y es que tal y como publicó «Look», los «coaches» del programa se enfrentaron a Rubio tras descartar a Aitor, en la que fue, según explica el citado portal, «una de las broncas más descomunales que se recuerdan» en «La Voz». Hasta el punto de que la propia cantante «se llegó a plantear abandonar el concurso para siempre».

El tenso instante no se emitió en antena, aunque lo cierto es que las caras de Luis Fonsi o de Antonio Orozco tras la eliminación del aspirante era un poema. «Eres una máquina. La pena es que me quedé sin cupo [para “robárselo” a Rubio], si no me hubiera quedado contigo hace rato», le dijo el primero. «Este chico tiene carrera en la música», opinó su asesor, David Bustamante. El pasado verano, Aitor ya había probado suerte en «Factor X», el formato musical de Telecinco.

En su información, «Look» no hablaba expresamente del joven madrileño, sino que se limitaba a asegurar que se trataba del participante al que «muchos apuntaban en las quinielas como el futuro ganador» del programa. En efecto, en las audiciones a ciegas los cuatro «coaches» se dieron la vuelta para contar con él, aunque el chico se decantó por la mexicana, que tras la bronca con sus compañeros aseguró que «si no recibía alguna disculpa, no quería volver», explica el portal. Varios digitales especializados, más allá de ello, le contaban entre los favoritos para ganar el concurso.

Otros medios, como «Happy FM», por su parte, sí que recalcaron que se trataba de Aitor. Una información que ha confirmado ABC Play. Tal y como ha podido constatar ahora este diario, aquel instante de tensión sí que se vivió en el plató de «La Voz» tras la eliminación del cantante, aunque los concursantes apenas fueron conscientes de él.