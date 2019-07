Actualizado 17/07/2019 a las 00:11

«Ven a cenar conmigo: Gourmet edition» inauguró este martes su octava temporada, que llegó cargada de novedades. En primer lugar, por el salto del formato a Telecinco (hasta ahora se emitía en Cuatro) y en segundo, porque estrenó su primera edición eminentemente femenina.

Así, la actriz y presentadora Belinda Washington, la conductora televisiva Irma Soriano, la intérprete Loles León y la colaboradora de televisión Rosa Benito serán las protagonistas de esta nueva entrega de «Ven a cenar conmigo: Gourmet edition». Luis Larrodera, como es habitual, volverá a ejercer de narrador.

Este martes, le tocó cocinar a Rosa Benito, que trató de sorprender a sus comensales con un menú al que bautizó como «Pasiones del Sur». «Yo hace mucho que no siento pasión, ni del sur, ni del este, ni de nada...», comentó Loles León, que fue una de las protagonistas de la velada. El primer plato fue un gazpacho con huevo y jamón; el segundo, unas patatas a lo pobre con solomillo; y de postre, un hojaldre con fresas y cabello de ángel. «Espero que les guste a todas, porque me encanta cocinar», comentó la anfitriona.

A continuación, fueron llegando una a una las invitadas en «Ven a cenar conmigo: Gourmet edition» y ahí fue donde surgieron las primeras disputas. «Me ha sorprendido que Irma viniera con nosotras tres, porque la veo en otra sintonía, en otro rollo», comentó Loles, que desde el inicio de la velada mostró su animadversión hacia Irma Soriano. «Tenemos algo todas en común, que las cuatro somos muy alegres», observó Belinda, que ahora protagoniza «Paquita Salas» en Netflix. A continuación, Benito habló acerca de la ausencia de personalidades masculinas en la edición. «Me encantan las mujeres porque me río mucho con ellas, pero nunca viene mal un dulce», aseveró, entre risas. A ese respecto, Loles León también lo tuvo claro. «Cuando me llegue la muerte, que me pille en la cama con mil tíos... si puede ser».

Polémica entre Loles León e Irma Soriano

Poco a poco, la tensión entre Irma y Loles fue creciendo. «Vamos a dejar de pisarnos cuando hablamos, por favor», dijo la segunda, abroncando a la presentadora. «Creo que todos tenemos que adaptarnos», observó por su parte Irma. Rosa, asimismo, relató cómo estaba siendo su vida tras regresar a la televisión. «Hubo un momento en que me volví “loca”, pero ahora mismo soy feliz, con mis achaques y todo. Pero soy feliz. Antes no lo era. No me había encontrado a mí misma. No es un antes y un después por “Supervivientes”. Hay muchas cosas de las que me arrepiento, y se van a quedar para mí. No quiero más hombres en mi vida», comentó la que fuera mánager de Rocío Jurado, que también recordó a la cantante. «Para mí, fue una hermana, una madre, una amiga. Lo fue todo», sentenció, sin poder contener las lágrimas.

Entre brindis y brindis, Loles dejó otra perla de lo más fascinante. «¡Y dale con brindar con la derecha! ¡Vamos a brindar con la izquierda, que con la derecha son siete años de mal sexo!», espetó la actriz, que interpreta a Menchu en «La que se avecina». Instantes después, Rosa Benito desveló una «exclusiva», hasta entonces desconocida para la audiencia en general. «Amador Mohedano y yo pasamos una semana juntos», comentó. Loles, en ese instante, se volvió a indignar. «Yo pensaba que venía aquí a cenar, no a que alguien me cuente su vida».

La actriz fue la más crítica con el cocinado de Rosa y la excolaboradora de «Sálvame» dio buena cuenta de ello. «La única que me ha dado caña ha sido Loles», valoró. En el momento de los postres, llegó una nueva disputa entre Loles e Irma. Sucedió cuando Irma comenzó a buscar, en su teléfono móvil, información acerca del plato servido por Rosa.

La presentadora comenzó a leer en voz alta y la actriz se irritó. «¡Cállate!», le dijo, hasta en cuatro ocasiones. Irma, no obstante, no le hacía caso, y eso molestó aún más a Loles. «¿Qué parte de la frase no entiendes?», gritó la intérprete. «Yo hablo todo lo que quiero, y más», contestó Irma. «Eres el Evangelio. ¡Hasta ahí sí, reina!», agregó. «Ya veremos si es el Evangelio pa' ti... veremos mañana si te callas», desafió Loles.

Para cerrar la velada, Rosa Benito deleitó a sus comensales con una actuación musical a su cargo. «¡Qué mejor que regalarte una canción!», aplaudió Irma. Llegó así el momento de las valoraciones. Loles y Belinda le dieron un 7, mientras que Irma le concedió un sobresaliente: un 9. «Me ha encantado», confesó la presentadora. La colaboradora, así las cosas, cerró la noche con un total de 23 puntos. La semana que viene, la anfitriona será Irma Soriano.