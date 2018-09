Actualizado 05/09/2018 a las 00:18

Este martes llegó a las pantallas de Cuatro la cuarta edición gourmet de «Ven a cenar conmigo», un singular y divertido spin off del reality gastronómico en el que un grupo de personas que no se conocen cenan en las casas de cada una de ellas. Esta versión está protagonizada por personajes famosos y rostros conocidos de nuestro país.

Para este temporada Cuatro eligió a una plantilla de famosos, más bien famosillos, de segunda o tercera división. En anteriores ediciones pasaron por allí Rappel, Ana Obregón o Julio Iglesias, pero se conoce que a las celebrities de este país lo de cocinar no se les da muy bien. Y ya que se meten entre fogones prefieren irse a «MasterChef», donde el premio es algo más suculento que los birriosos 3000 euros que ofrecen en el programa de Mediaset.

La anfitriona de la noche sería la actriz y modelo Ivonne Reyes, que demostró que su habilidad en la cocina era entre hula y nefasta. A diferencia de anteriores ediciones, esta vez «Ven a cenar conmigo, gourmet edition» ha invitado a cinco famosos en vez de cuatro, por lo que fueron cuatro personas y no tres las que sufrieron las recetas de Reyes.

El primero en llegar a su casa fue Miguel Temprano, famoso paparazzi y exconcursante de «Supervivientes». El madrileño llegó presumiendo de lo muy católico y patriota que era, y asegurando que él reza «en todos lados, allí donde me pille, aunque haya gente a la que no le guste». Solo dos hombres forman parte del grupo, y el otro es el cómico Ismael Beiro, ganador de la primera edición española de «Gran Hermano» y más tarde participante en «Supervivientes». Precisamente en la isla del programa conoció a Miguel Temprano, al que le guarda un profundo rencor «por una mala jugada que me hizo». Veremos si resuelven sus diferencias en este programa.

Las otras dos comensales eran Nagore Robles, exconcursante de «Gran Hermano» y tertuliana de televisión, y Mar Segura, empresario y concursante en varios realities televisivos («Mujeres ricas», «Mira quién salta»). Nagore demostró ser la más enfurruñada y peleona de los comensales y no se calló ninguna de sus opiniones sobre sus compañeros.

Especial tirria le tenía a Miguel Temprano, que ya al principio dijo de él que había que «darle un taparrabos y mandarle a la selva a hacer el mono, que es lo que sabe hacer». El paparazzi era consciente de ese odio: «No sé que le pasa conmigo. Debo de ser demasiado machirulo o hetero o chapado a la antigua y eso le irrita».

En el transcurso de la cena salió a relucir esa inquina, y la causa fueron los comentarios «machirulos» de Temprano: «Las mujeres no sabéis cocinar porque no os gusta...Los buenos cocineros son todos hombres». Esas palabras hicieron explotar a Nagore, que se levantó gritando «¡taxi!» e hizo un amago de explicarle a Miguel «que vivimos en una sociedad machista y por eso los chefs son hombres...¡Pero les enseñaron a cocinar sus madres y sus abuelas, que tiene vagina!».

Pronto desistió de seguir explicándole nada a su compañero, y se consoló diciendo que «es lo más cromañón que me he cruzado yo en mi vida». A Miguel no le importó demasiado, y se limitó a decir que «Nagore es complicada...no sé qué le he hecho». Pasado este bache la cena siguió con relativa normalidad, y al final de la misma la anfitriona recibió unos muy pobres 25 puntos.